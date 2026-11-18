روما-سانا
حذّر وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتّو، اليوم الأربعاء، من تنامي مخاطر ”الحرب المعرفية”، مؤكداً قدرتها على مضاعفة تداعيات أي أعمال عدائية أخرى عبر توظيف منصات التواصل الاجتماعي وتقنيات الذكاء الاصطناعي للتلاعب بالرأي العام وتقويض الثقة بالمؤسسات والمجتمع.
ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن كروزيتّو قوله في إحاطة حكومية أمام البرلمان، الأربعاء، بشأن الحرب الهجينة والمعرفية، وفق ما نقلت وكالة آكي الإيطالية: إن التهديد لم يعد يقتصر على الهجمات السيبرانية، بل امتد إلى التأثير في أفكار المواطنين وتوجيه مواقفهم، مشدداً على ضرورة رصد الحملات العدائية وكشف مصادرها لإحباطها قبل بلوغ أهدافها.
ولفت الوزير الإيطالي إلى أن دائرة العمل الخارجي الأوروبي رصدت 540 عملية تلاعب بالمعلومات ذات منشأ خارجي خلال عام 2025، مبيناً تعرض بلاده لاستهداف متكرر ضمن هذا السياق.
وأوضح أن ظاهرة التضليل لم تعد شأناً إعلامياً فحسب، بل باتت تمثل قضية أمن قومي تستوجب تنسيقاً وثيقاً بين المؤسسات الحكومية والجامعات ومراكز الأبحاث، باعتبارها مسؤولية جماعية تتجاوز قدرة أي دولة أو جهة بمفردها.
وكشف كروزيتّو عن خطة لتأسيس قوة سيبرانية مدنية– عسكرية تعمل على مدار الساعة، وتضم في مرحلتها الأولى بين 1200 و1500 متخصص، على أن يتوسع قوامها مستقبلاً ليصل إلى 5000 عنصر على الأقل.
كما أعلن أن مشروع القانون المطروح حالياً أمام مجلس الشيوخ يتضمن إنشاء مركز تدريب مشترك للتصدي للتهديدات الهجينة، ليكون نواة لمركز وطني وأوروبي مستقبلي.
وتعدّ الحرب المعرفية من أخطر أنماط الحروب الهجينة الحديثة، حيث تستهدف تشكيل إدراك الأفراد والتأثير في أنماط تفكيرهم وقراراتهم عبر ضخ المعلومات المضللة، والتلاعب بالمحتوى الرقمي، وتسخير خوارزميات التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي.