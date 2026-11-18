روما-سانا‏

حذّر وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتّو، اليوم الأربعاء، من تنامي مخاطر ‏”الحرب المعرفية”، مؤكداً قدرتها على مضاعفة تداعيات أي أعمال عدائية أخرى عبر ‏توظيف منصات التواصل الاجتماعي وتقنيات الذكاء الاصطناعي للتلاعب بالرأي ‏العام وتقويض الثقة بالمؤسسات والمجتمع.‏

ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن كروزيتّو قوله في إحاطة حكومية أمام البرلمان، ‏الأربعاء، بشأن الحرب الهجينة والمعرفية، وفق ما نقلت وكالة آكي الإيطالية: إن ‏التهديد لم يعد يقتصر على الهجمات السيبرانية، بل امتد إلى التأثير في أفكار ‏المواطنين وتوجيه مواقفهم، مشدداً على ضرورة رصد الحملات العدائية وكشف ‏مصادرها لإحباطها قبل بلوغ أهدافها.‏

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ولفت الوزير الإيطالي إلى أن دائرة العمل الخارجي الأوروبي رصدت 540 عملية ‏تلاعب بالمعلومات ذات منشأ خارجي خلال عام 2025، مبيناً تعرض بلاده ‏لاستهداف متكرر ضمن هذا السياق. ‏

وأوضح أن ظاهرة التضليل لم تعد شأناً إعلامياً فحسب، بل باتت تمثل قضية أمن ‏قومي تستوجب تنسيقاً وثيقاً بين المؤسسات الحكومية والجامعات ومراكز الأبحاث، ‏باعتبارها مسؤولية جماعية تتجاوز قدرة أي دولة أو جهة بمفردها.‏

وكشف كروزيتّو عن خطة لتأسيس قوة سيبرانية مدنية– عسكرية تعمل على مدار ‏الساعة، وتضم في مرحلتها الأولى بين 1200 و1500 متخصص، على أن ‏يتوسع قوامها مستقبلاً ليصل إلى 5000 عنصر على الأقل.‏

‏ كما أعلن أن مشروع القانون المطروح حالياً أمام مجلس الشيوخ يتضمن إنشاء مركز ‏تدريب مشترك للتصدي للتهديدات الهجينة، ليكون نواة لمركز وطني وأوروبي مستقبلي.‏

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وتعدّ الحرب المعرفية من أخطر أنماط الحروب الهجينة الحديثة، حيث تستهدف ‏تشكيل إدراك الأفراد والتأثير في أنماط تفكيرهم وقراراتهم عبر ضخ المعلومات ‏المضللة، والتلاعب بالمحتوى الرقمي، وتسخير خوارزميات التواصل الاجتماعي ‏والذكاء الاصطناعي.‏