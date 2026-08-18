الرئيسان الإماراتي والأمريكي يبحثان تطورات المنطقة

أبو ظبي-سانا

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول تطورات المنطقة، كما بحثا مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين الإمارات والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين المتبادلة.

وكان الشيخ محمد بن زايد والرئيس ترامب بحثا، في اتصال هاتفي في الـ13 من أيار الماضي، تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، وذلك عقب مباحثات أجرياها في نيسان تناولت تداعيات التوترات الإقليمية على الأمن والسلم الدوليين وحركة الملاحة والاقتصاد العالمي.