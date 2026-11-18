الحسكة-سانا
بدأت المؤسسة العامة السورية للحبوب أمس الثلاثاء أعمال تحديث صومعة السفح في ريف منطقة رأس العين بالحسكة، وذلك في إطار خطة عمل تستهدف تطوير البنية التحتية لقطاع تخزين الحبوب، وإعادة تأهيل عدد من الصوامع والصويمعات.
وبيّن مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب بالحسكة، المهندس عبدالحميد داوود، في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن أعمال تحديث صويمعة السفح تأتي في إطار خطة المؤسسة لتطوير مراكزها وتحديثها، بهدف استلام الأقماح ” دوكمة” من الفلاحين، والحد من تخزين المحاصيل في العراء، ما يضمن الحفاظ على جودتها، ويعزِّز جاهزية المراكز لاستقبال الإنتاج الزراعي خلال المواسم المقبلة.
وأضاف داوود أن العمل والتخزين في صويمعة السفح توقفا منذ 14 عاماً، مشيراً إلى أن أعمال التحديث تشمل فك الأقماع القديمة وإزالتها، وتركيب أقماع جديدة بدلاً منها، ما يسهم في تحسين عمليات التخزين ورفع كفاءتها.
وأوضح داوود أن الأعمال تتضمن أيضاً متابعة الجوانب الفنية المتعلقة بفك القطع القديمة وترحيلها، بالتنسيق مع الشركة الوطنية للمعادن، مع ضمان تنفيذ المشروع وفق المتطلبات والمواصفات الفنية المحدَّدة، تمهيداً لوضع الصويمعة في الخدمة قبيل بدء موسم التسويق القادم.
وكانت المؤسسة العامة السورية للحبوب في محافظة الحسكة بدأت في التاسع من تشرين الثاني الجاري أعمال تأهيل عدد من الصوامع والصويمعات وذلك ضمن خطة عمل تشمل تطوير البنية التحتية لقطاع تخزين الحبوب في المحافظة.
يُشار إلى أن إنتاج محافظة الحسكة من الأقماح الموسم الفائت والمسوَّق إلى مراكز الشراء التابعة للمؤسسة السورية للحبوب تجاوز مليوناً و150 ألف طن.