الحسكة-سانا‏

بدأت المؤسسة العامة السورية للحبوب أمس الثلاثاء أعمال تحديث صومعة السفح في ‌‏ريف منطقة رأس العين بالحسكة، وذلك في إطار خطة ‏عمل تستهدف تطوير البنية ‏التحتية لقطاع تخزين الحبوب، وإعادة ‏تأهيل عدد من الصوامع ‏والصويمعات.‏

وبيّن مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب بالحسكة، المهندس عبدالحميد داوود، في ‏تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن أعمال تحديث صويمعة السفح تأتي في إطار ‏خطة المؤسسة لتطوير مراكزها وتحديثها، بهدف استلام الأقماح ” دوكمة” من الفلاحين، والحد من تخزين المحاصيل في العراء، ما يضمن الحفاظ على جودتها، ويعزِّز ‏جاهزية المراكز لاستقبال الإنتاج الزراعي خلال المواسم المقبلة.‏

وأضاف داوود أن العمل والتخزين في صويمعة السفح توقفا منذ 14 عاماً، مشيراً إلى أن ‏أعمال التحديث تشمل فك الأقماع القديمة وإزالتها، وتركيب أقماع جديدة بدلاً منها، ما ‏يسهم في تحسين عمليات التخزين ورفع كفاءتها.‏

وأوضح داوود أن الأعمال تتضمن أيضاً متابعة الجوانب الفنية المتعلقة بفك القطع القديمة ‏وترحيلها، بالتنسيق مع الشركة الوطنية للمعادن، مع ضمان تنفيذ المشروع وفق ‏المتطلبات والمواصفات الفنية المحدَّدة، تمهيداً لوضع الصويمعة في الخدمة قبيل بدء ‏موسم التسويق القادم.‏

وكانت المؤسسة العامة السورية للحبوب في محافظة الحسكة بدأت في التاسع من تشرين ‏الثاني الجاري أعمال تأهيل عدد من الصوامع والصويمعات وذلك ضمن خطة عمل ‏تشمل تطوير البنية التحتية ‏لقطاع تخزين الحبوب في المحافظة.‏

يُشار إلى أن إنتاج محافظة الحسكة من الأقماح الموسم الفائت والمسوَّق إلى مراكز ‏الشراء ‏التابعة للمؤسسة السورية للحبوب تجاوز مليوناً و150 ألف طن.‏