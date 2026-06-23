سلطنة عمان وإيران تؤكدان التزامهما بضمان العبور الآمن عبر مضيق هرمز

مسقط-سانا

أكدت سلطنة عمان وإيران التزامهما بضمان العبور الآمن عبر مضيق هرمز وفق أحكام القانون الدولي، بصفتهما الدولتين المشاطئتين للمضيق، كما شددتا على سيادتهما وحقوقهما السيادية على مياههما الإقليمية.

ووفق وكالة الأنباء العمانية أعربت مسقط وطهران في بيان مشترك صدر اليوم الثلاثاء، عن دعمهما لمذكرة تفاهم “إسلام أباد” الموقّعة بين الولايات المتحدة وإيران، مشددتين على أهمية استمرار الحوار والتنسيق لضمان تنفيذها بنجاح.



واتفق الجانبان على مواصلة النقاش عبر فريق عمل مشترك بين وزارتي الخارجية في البلدين، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن إدارة الملاحة في المضيق، والخدمات المرتبطة بها، والتكاليف التي ستُحدَّد وفق المعايير الدولية.



يذكر أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا في الـ 18 من الشهر الجاري مذكرة ‏تفاهم ‏بوساطة ‏باكستانية، تتضمن معالجة عدد من ‏القضايا العالقة، وفي ‏مقدمتها ‏تثبيت وقف العمليات ‏العسكرية، وضمان أمن الملاحة في مضيق ‏هرمز، ‏ضمن مسار يهدف ‏إلى إنهاء الحرب ‏التي اندلعت في الثامن ‏والعشرين من ‏شباط الماضي.