الإمارات وأوكرانيا تبحثان الأوضاع الأمنية وسبل التعاون المشترك في ظل التوترات الإقليمية

أبو ظبي-سانا

بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، ونظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم السبت، مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة في ظل التصعيد العسكري القائم، وتداعياته على الأمن والسلم الإقليمي والدولي إلى جانب تأثيراته الخطيرة في أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أنّ “اللقاء تناول العدوان الإيراني المستمر ضد الإمارات ودول المنطقة، والذي يستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية، حيث أكد الرئيس الأوكراني إدانته هذا الاعتداء لما يمثله من انتهاكٍ لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتقويضٍ للأمن والسلم الإقليمي والدولي”.

من جهته، أكد الرئيس الإماراتي حرص بلاده على إبعاد المنطقة عن التصعيد والتوترات، مشدداً في الوقت ذاته على أن الإمارات ستواصل الدفاع عن سيادتها في مواجهة الاعتداءات الإيرانية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، وأنها على أتم استعداد لمواجهة جميع التهديدات، وتحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن النفس بما يكفله القانون الدولي.

وأضاف الرئيس الإماراتي: إن بلاده تدعم جميع الجهود والمبادرات الرامية إلى تحقيق سلام مستدام في أوكرانيا.

كما بحث الرئيسان خلال لقائهما، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وفرص تطويرهما في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها.

وكان زيلينسكي وصل إلى الإمارات في وقت سابق عقب زيارة إلى السعودية أبرم فيها اتفاقية تعاون دفاعي ترسخ ⁠أسس عقود مستقبلية في مجال الاستثمارات، والتكنولوجيا بين أوكرانيا والمملكة العربية السعودية.