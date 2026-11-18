الرقة-سانا
أنهت ورشات الإنارة في مجلس مدينة الرقة، أمس الثلاثاء، تركيب 65 جهاز إنارة موفّراً للطاقة في حي السباهية، على جانبَي الطريقين الجنوبي والشمالي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحسين واقع الإنارة العامة وتوسيع نطاق الخدمات المقدَّمة للأهالي.
وأوضح رئيس دائرة الإنارة العامة في مجلس مدينة الرقة، شواخ الصلال، في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن تنفيذ هذه الأعمال يأتي استكمالًا لخطة إنارة أحياء المدينة، مشيراً إلى أن الورشات تواصل أعمال تركيب أجهزة الإنارة الموفّرة للطاقة في باقي أحياء المدينة.
وأشار الصلال أن الخطط المقبلة تتضمن إنارة حيَي الخاتونية وحاوي الهوى، إلى جانب دراسة تنفيذ مشاريع جديدة لتوسيع شبكة الإنارة لتشمل أحياء أخرى، على أن يتم الإعلان عنها لاحقاً.
وتأتي أعمال التركيب، التي استمرت ثلاثة أيام، ضمن جهود مجلس مدينة الرقة لتحسين واقع الخدمات وتعزيز الإنارة العامة.
وكان المجلس قد بدأ في الرابع عشر من تشرين الثاني الجاري تنفيذ مشروع إعادة تأهيل طريق الكراجات، الممتد من دوار الساعة وصولًا إلى الجسر القديم، بطول 950 متراً وعرض 28 متراً.
ويقع حي السباهية غرب مركز مدينة الرقة، على الطريق الواصل إلى الريف الغربي وبلدة السلحبية.