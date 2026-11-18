الرقة-سانا‏

أنهت ورشات الإنارة في مجلس مدينة الرقة، أمس الثلاثاء، تركيب 65 جهاز إنارة ‏موفّراً للطاقة في حي السباهية، على جانبَي الطريقين الجنوبي والشمالي، وذلك في إطار ‏الجهود الرامية إلى تحسين واقع الإنارة العامة وتوسيع نطاق الخدمات المقدَّمة للأهالي.‏

وأوضح رئيس دائرة الإنارة العامة في مجلس مدينة الرقة، شواخ الصلال، في تصريح ‏لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن تنفيذ هذه الأعمال يأتي استكمالًا لخطة إنارة أحياء ‏المدينة، مشيراً إلى أن الورشات تواصل أعمال تركيب أجهزة الإنارة الموفّرة للطاقة في ‏باقي أحياء المدينة.‏

وأشار الصلال أن الخطط المقبلة تتضمن إنارة حيَي الخاتونية وحاوي الهوى، إلى جانب ‏دراسة تنفيذ مشاريع جديدة لتوسيع شبكة الإنارة لتشمل أحياء أخرى، على أن يتم الإعلان ‏عنها لاحقاً.‏

وتأتي أعمال التركيب، التي استمرت ثلاثة أيام، ضمن جهود مجلس مدينة الرقة لتحسين ‏واقع الخدمات وتعزيز الإنارة العامة.

وكان المجلس قد بدأ في الرابع عشر من تشرين ‏الثاني الجاري تنفيذ مشروع إعادة تأهيل طريق الكراجات، الممتد من دوار الساعة ‏وصولًا إلى الجسر القديم، بطول 950 متراً وعرض 28 متراً.‏

ويقع حي السباهية غرب مركز مدينة الرقة، على الطريق الواصل إلى الريف الغربي ‏وبلدة السلحبية. ‏