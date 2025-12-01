ارتقاء فلسطيني بنيران الاحتلال الإسرائيلي في غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتقى فلسطيني اليوم بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في إطار خروقاته المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز “كواد كوبتر” أطلقت الرصاص شرقي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، ما أدى لارتقاء شاب.

إلى ذلك شن طيران الاحتلال غارات على مناطق عدة شرقي قطاع غزة، وقصفت مدفعيته المناطق الشرقية من خان يونس جنوب القطاع، وشمال مخيم البريج وسط القطاع.

ووفق المكتب الإعلامي في غزة، فإن الاحتلال ارتكب منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول الماضي،591 خرقاً أسفرت عن ارتقاء 357 فلسطينياً و903 مصابين و38 معتقلاً.

وأسفرت حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023 عن ارتقاء 70,103 فلسطينيين وإصابة 170,985، فضلا عن دمار هائل في القطاع وانهيار تام للخدمات.