القدس المحتلة-سانا‏

قُتل فلسطينيان وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، جراء قصف ‏لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بالتزامن مع حملة ‏اعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلة‎.‎

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أنّ طائرةً مسيرةً ‏للاحتلال استهدفت مجموعة من الفلسطينيين وسط مدينة دير ‏البلح في قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل شاب، فيما أفادت مصادر ‏طبية في مجمع الشفاء الطبي بوصول قتيل آخر وعدة مصابين ‏جراء قصف من طائرة مسيرة على مركبة في حي الشيخ عجلين ‏جنوب غرب مدينة غزة.‏

وفي الضفة الغربية، نفّذت قوات الاحتلال حملة اقتحامات ‏ومداهمات اعتقلت خلالها 5 فلسطينيين من محافظة الخليل، و5 ‏آخرين بينهم صحفي من مدينة قلقيلية، و4 من محافظة نابلس، ‏وواحد من بيت لحم، كما اعتدت بالضرب المبرح على فلسطيني ‏خلال مداهمة منزله في بلدة طمون جنوب طوباس، واعتقلت ‏شابين خلال اقتحام بلدة عقابا شمالها‎.‎

أما في مدينة القدس المحتلة، فاعتقلت قوات الاحتلال عدداً من ‏الفلسطينيين، بينهم نساء، من بلدة الرام شمالي المدينة، ‏وشاباً خلال اقتحام بلدة بيت سوريك شمال غربها‎.‎

وكان ستة فلسطينيين، بينهم طفل، قتلوا أمس الثلاثاء، برصاص ‏وقصف قوات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة.‏