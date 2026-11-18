القدس المحتلة-سانا
قُتل فلسطينيان وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بالتزامن مع حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أنّ طائرةً مسيرةً للاحتلال استهدفت مجموعة من الفلسطينيين وسط مدينة دير البلح في قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل شاب، فيما أفادت مصادر طبية في مجمع الشفاء الطبي بوصول قتيل آخر وعدة مصابين جراء قصف من طائرة مسيرة على مركبة في حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة.
وفي الضفة الغربية، نفّذت قوات الاحتلال حملة اقتحامات ومداهمات اعتقلت خلالها 5 فلسطينيين من محافظة الخليل، و5 آخرين بينهم صحفي من مدينة قلقيلية، و4 من محافظة نابلس، وواحد من بيت لحم، كما اعتدت بالضرب المبرح على فلسطيني خلال مداهمة منزله في بلدة طمون جنوب طوباس، واعتقلت شابين خلال اقتحام بلدة عقابا شمالها.
أما في مدينة القدس المحتلة، فاعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الفلسطينيين، بينهم نساء، من بلدة الرام شمالي المدينة، وشاباً خلال اقتحام بلدة بيت سوريك شمال غربها.
وكان ستة فلسطينيين، بينهم طفل، قتلوا أمس الثلاثاء، برصاص وقصف قوات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة.