الدوحة-أبو ظبي-سانا‏

أدانت دولتا قطر والإمارات، اليوم الأربعاء، تجدد الاعتداءات الإيرانية‏ على دول الخليج، وأكدتا أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ حسن ‏الجوار‎.‎

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان على موقعها الرسمي: إنّ تجدد ‏الاعتداءات الإيرانية على أراضي الكويت والبحرين يشكل انتهاكاً صارخاً ‏لسيادة الدولتين وسلامة أراضيهما، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق ‏الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، وتصعيداً خطيراً يقوّض المساعي ‏الدبلوماسية وجهود احتواء التوتر وتحقيق الاستقرار الإقليمي‎.‎

ودعت الوزارة إلى ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وحسن الجوار وتغليب ‏لغة الحوار لتجنب اتساع الأزمة، مجددةً التعبير عن دعم قطر الكامل لكل ‏الإجراءات التي تتخذها الكويت والبحرين لحفظ سيادتهما وأمنهما‎.‎

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، بأشد العبارات، ‏الاعتداء الذي استهدف دولة الكويت بالطائرات المسيّرة، وأكدت أنّه يمثل ‏انتهاكاً صارخاً لسيادة الكويت، وتهديداً لأمنها واستقرارها‎.‎

وجددت الوزارة تأكيد تضامن دولة الإمارات الكامل مع الكويت ودعمها‏ لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها‎.‎

وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أعلنت فجر اليوم عن تصدي ‏منظومات دفاعها الجوي لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية، كما أعلنت ‏رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي فجراً عن تصدي دفاعاتها الجوية ‏لأهداف معادية داخل ‏المجال الجوي للبلاد‎.‎