الدوحة-أبو ظبي-سانا
أدانت دولتا قطر والإمارات، اليوم الأربعاء، تجدد الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، وأكدتا أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان على موقعها الرسمي: إنّ تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضي الكويت والبحرين يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولتين وسلامة أراضيهما، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، وتصعيداً خطيراً يقوّض المساعي الدبلوماسية وجهود احتواء التوتر وتحقيق الاستقرار الإقليمي.
ودعت الوزارة إلى ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وحسن الجوار وتغليب لغة الحوار لتجنب اتساع الأزمة، مجددةً التعبير عن دعم قطر الكامل لكل الإجراءات التي تتخذها الكويت والبحرين لحفظ سيادتهما وأمنهما.
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، بأشد العبارات، الاعتداء الذي استهدف دولة الكويت بالطائرات المسيّرة، وأكدت أنّه يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الكويت، وتهديداً لأمنها واستقرارها.
وجددت الوزارة تأكيد تضامن دولة الإمارات الكامل مع الكويت ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.
وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أعلنت فجر اليوم عن تصدي منظومات دفاعها الجوي لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية، كما أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي فجراً عن تصدي دفاعاتها الجوية لأهداف معادية داخل المجال الجوي للبلاد.