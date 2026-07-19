إنقاذ 67 شخصاً من ركاب عبّارة غرقت قبالة سواحل غويانا

جورج تاون-سانا

أعلنت السلطات في غويانا اليوم الأحد إنقاذ 67 شخصاً، بينهم 15 طفلاً، إثر غرق عبّارة ركاب قبالة السواحل المطلة على المحيط الأطلسي، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ للعثور على باقي المفقودين.



ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الأشغال العامة خوان إدغيل أن العبارة إم في باريما كانت تقل 133 شخصاً بين ركاب وأفراد الطاقم، وقد غادرت العاصمة جورج تاون باتجاه بلدة بورت كايتوما، قبل أن تتلقى السلطات نداء استغاثة جراء تعرضها لموجة كبيرة أدت إلى انقلابها وغرقها.



وأكد رئيس وزراء غويانا مارك فيليبس استمرار جهود الإغاثة والبحث، مشيراً إلى توقعات بارتفاع عدد الناجين خلال الساعات القادمة.

ويُشار إلى أن مناطق واسعة في غويانا تعتمد على النقل البحري للتنقل بين المدن والمناطق الساحلية، نظراً لاتساع شبكة الأنهار والسواحل، فيما تشهد البلاد بين الحين والآخر حوادث بحرية تدفع السلطات إلى تشديد إجراءات السلامة والرقابة على وسائل النقل المائي.