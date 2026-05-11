تأكيد إصابة أمريكي بفيروس هانتا وظهور أعراض طفيفة على آخر

Reuters

واشنطن-سانا

أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية أن أمريكياً من بين 17 جرى إجلاؤهم من سفينة سياحية فاخرة تفشى فيها فيروس هانتا، جاءت نتيجة فحصه إيجابية ما يؤكد إصابته بسلالة الأنديز من الفيروس، وظهرت على آخر أعراض خفيفة.

ونقلت رويترز، اليوم الإثنين، عن الوزارة قولها: إن كل الأمريكيين الذين كانوا على متن السفينة ينقلون جواً إلى الولايات المتحدة، وإن الراكبين اللذين ظهرت عليهما أعراض سيبقيان في منطقة عزل بالطائرة، ولم يجرِ تأكيد إصابة الراكب الثاني الذي ظهرت عليه أعراض بالفيروس بعد.

وفيروسات هانتا مجموعة من الفيروسات التي تنتشر عادةً عن طريق القوارض، لكن في حالات نادرة يمكن أن تنتقل من شخص لآخر، وصرحت سلطات صحية بأن خطر انتشار الفيروس منخفض.

ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة، أصيب ثمانية لم يعودوا على متن السفينة (إم.في هونديوس) بالمرض، وتأكدت إصابة ستة منهم بالفيروس، وتوفي هولنديان وألماني بسبب الإصابة بالمرض.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، تتسبب سلالة الأنديز من فيروس هانتا، وهي التي رصدت في التفشي على متن السفينة، في أعراض رئوية حادة، ويمكن أن تفضي للوفاة في ما يصل إلى 50% من الحالات.

