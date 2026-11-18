أبو ظبي-سانا
أعلنت شركة أدنوك الإماراتية للإمداد والخدمات، اليوم الأربعاء، تعرّض إحدى سفنها لهجوم مساء أمس أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أسفر عن إصابة 11 من أفراد طاقمها وفقدان بحار آخر.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن الشركة قولها: إنه جرى إجلاء أفراد الطاقم من السفينة بسلام، فيما يتلقى المصابون الرعاية الطبية اللازمة بحسب حالتهم الصحية، وتتواصل عمليات البحث عن البحار المفقود.
وأكدت الشركة أن أولويتها القصوى تتمثل في دعم جهود البحث والإنقاذ، وتقديم الرعاية والمساندة لأفراد الطاقم والمتضررين من الحادث، مشددةً على أهمية حماية البحارة، وضمان حرية الملاحة والأمن البحري.
وكانت شركة أدنوك أعلنت في العاشر من تشرين الثاني الجاري تعرّض إحدى سفنها لأضرار جراء هجوم استهدفها في المياه الإقليمية لدولة الإمارات بمنطقة الخليج العربي.