أبو ظبي-سانا‏

أعلنت شركة أدنوك ‏الإماراتية للإمداد والخدمات، اليوم الأربعاء، تعرّض إحدى سفنها ‏لهجوم مساء أمس أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أسفر عن إصابة 11 من أفراد ‏طاقمها وفقدان بحار آخر.‏

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن الشركة قولها: إنه جرى إجلاء أفراد الطاقم من ‏السفينة بسلام، فيما يتلقى المصابون الرعاية الطبية اللازمة بحسب حالتهم الصحية، ‏وتتواصل عمليات البحث عن البحار المفقود.‏

وأكدت الشركة أن أولويتها القصوى تتمثل في دعم جهود البحث والإنقاذ، وتقديم ‏الرعاية والمساندة لأفراد الطاقم والمتضررين من الحادث، مشددةً على أهمية حماية ‏البحارة، وضمان حرية الملاحة والأمن البحري.‏

وكانت شركة أدنوك أعلنت في العاشر من تشرين الثاني الجاري تعرّض إحدى سفنها ‏لأضرار جراء هجوم استهدفها في المياه الإقليمية لدولة الإمارات بمنطقة الخليج ‏العربي.‏