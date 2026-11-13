المنظمة الدولية للهجرة: 200 مليون شخص مهددون بالنزوح جراء التغير المناخي

أنقرة -سانا



حذّرت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب، اليوم الجمعة، من أن أكثر من 200 مليون شخص يواجهون خطر النزوح من مناطق إقامتهم جراء تداعيات التغير المناخي، داعية إلى زيادة الاستثمارات في جهود التكيف مع هذه التداعيات ومعالجة أسباب النزوح، بدلاً من تركيز الإنفاق على تشديد الرقابة على الحدود.



وقالت بوب في مقابلة مع وكالة “فرانس برس” على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب31) المنعقد في مدينة أنطاليا التركية: “إن أكثر من 200 مليون شخص يعيشون في مجتمعات شديدة التأثر بالتغير المناخي”، محذّرة من أن التحركات السكانية المرتبطة به ستتفاقم ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة للحد من مخاطره.



وانتقدت بوب تخصيص مليارات الدولارات لتأمين الحدود، في وقت لا تحظى فيه العوامل المسببة للنزوح بالاهتمام الكافي، مؤكدة أن تعزيز قدرة المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر على الصمود والاستقرار من شأنه أن يسهم في الحد من الهجرة القسرية ومعالجة أسبابها.



وأشارت بوب إلى الترابط الوثيق بين الهجرة الناجمة عن التغير المناخي وتلك المرتبطة بالنزاعات، لافتة إلى أن المنظمة تدرك حجم التكاليف الإنسانية والاقتصادية المترتبة على الهجرة غير النظامية، بما في ذلك المخاطر التي تهدد حياة المهاجرين.



وبحسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة، نزح نحو 30 مليون شخص خلال عام 2025 جراء الكوارث المرتبطة بالظواهر المناخية المتطرفة، بما فيها العواصف والجفاف وحرائق الغابات وموجات الحر الشديد والفيضانات.



وتحذّر المنظمة الدولية للهجرة باستمرار من تنامي تأثير التغير المناخي في حركة السكان حول العالم، ولا سيما في المجتمعات الأكثر هشاشة، حيث تؤدي الكوارث الطبيعية وتدهور الظروف البيئية وفقدان مصادر العيش إلى تفاقم النزوح والهجرة، ما يستدعي تعزيز الاستثمارات في التكيف المناخي والحد من المخاطر وبناء قدرة المجتمعات على الصمود.

