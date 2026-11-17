عدن-سانا

أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم الثلاثاء تنفيذ 660 غارة وعملية استهداف ضد مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي في مختلف جبهات القتال، ضمن عملية “فجر اليمن”.

وقال العقيد الركن عبد الله النزيلي الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية في تدوينة عبر منصة “إكس”: إن العمليات شملت 24 غارة جوية، و46 عملية بالطيران المسيّر، و39 استهدافاً بالراجمات، و551 عملية بمدفعية الميدان، وأسفرت عن مقتل نحو 178 من القيادات الميدانية وعناصر ميليشيا الحوثي وتدمير وإعطاب 74 وسيلة وعربة وآلية عسكرية.

وفي محافظة تعز، تواصل القوات الحكومية التصدي لهجمات ميليشيا الحوثي في ظل استمرار الحصار واستهداف منازل المدنيين، مؤكدة استمرار عملياتها لإنهاء الحصار ورفع المعاناة عن السكان.

كما تشهد جبهات مأرب والجوف والجبهة الجنوبية مواجهات وتحركات عسكرية متواصلة، مع استمرار القوات الحكومية في التعامل مع التهديدات الميدانية.

وكان النزيلي أعلن أمس الإثنين، أن القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها نفذت 661 عملية استهداف ضد مواقع ميليشيا الحوثي.