بايكار تؤكد تفوق بيرقدار TB3 في مناورات الناتو القتالية

أنقرة-سانا

أثبتت المسيرة التركية “بيرقدار TB3” تفوقها القتالي، خلال مشاركتها في مناورات “ستيدفاست دارت 2026” التابعة لحلف شمال الأطلسي “ناتو” في ألمانيا، بعدما نجحت في تدمير أهداف سطحية محددة برميات دقيقة باستخدام ذخيرة “MAM L”، وفق ما أعلنته اليوم الأحد شركة “بايكار” المصنّعة للمسيرة.

وأوضحت الشركة، وفق ما نقلته وكالة الأناضول، أن “بيرقدار TB3” المتمركزة على متن سفينة “تي جي غي أناضولو”، أثبتت تميزها كأول طائرة مسيّرة في العالم قادرة على تنفيذ عمليات الإقلاع والهبوط من سفن ذات مدارج قصيرة.

وأشارت “بايكار” إلى أنها أصبحت أكبر مصدّر للطائرات المسيّرة المسلحة في العالم، بعدما تجاوزت نسبة العقود المخصصة للتصدير 90 بالمئة، وأبرمت حتى الآن اتفاقيات مع 37 دولة.

يُذكر أن القوات المسلحة التركية تشارك في مناورات “ستيدفاست دارت 2026” بقوة قوامها نحو ألفي جندي من القوات البرية والبحرية، ضمن فعاليات تستمر حتى الـ 20 من شباط الجاري بقيادة القوات المشتركة التابعة للناتو.