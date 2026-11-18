دمشق-سانا

التقت مديرة إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين سالي شوبط، ‏السفيرة أندريا بيتراني اليوم الثلاثاء، المسؤولة عن ملفات الشرق الأوسط والخليج ‏وأفريقيا في وزارة الخارجية القبرصية، وميخائيل فولياس، السكرتير الأول ونائب ‏رئيس البعثة في سفارة قبرص لدى الأردن، وذلك على هامش منتدى تنسيق الشراكة ‏من أجل سوريا في دمشق.‏

وتناول اللقاء العلاقات السورية القبرصية، وفرص التعاون في المجالات السياسية ‏والاقتصادية والتنموية، إضافة إلى التنسيق بشأن العلاقات السورية الأوروبية.‏

وكان وزير الخارجية ‏والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ‏والمفوضة الأوروبية ‏لشؤون ‏المتوسط ‌‏دوبرافكا شويسا افتتحا اليوم منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا ‏SPCF‏، ‏بحضور كبار ‌‏المسؤولين من ‏جميع الشركاء، وذلك في قصر المؤتمرات ‏بدمشق.‏