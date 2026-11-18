دمشق-سانا
التقت مديرة إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين سالي شوبط، السفيرة أندريا بيتراني اليوم الثلاثاء، المسؤولة عن ملفات الشرق الأوسط والخليج وأفريقيا في وزارة الخارجية القبرصية، وميخائيل فولياس، السكرتير الأول ونائب رئيس البعثة في سفارة قبرص لدى الأردن، وذلك على هامش منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا في دمشق.
وتناول اللقاء العلاقات السورية القبرصية، وفرص التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، إضافة إلى التنسيق بشأن العلاقات السورية الأوروبية.
وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا افتتحا اليوم منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا SPCF، بحضور كبار المسؤولين من جميع الشركاء، وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق.