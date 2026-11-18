دمشق-سانا

التقت مديرة إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين سالي شوبط، اليوم الثلاثاء، ‏سفير جمهورية فرنسا والمبعوث الخاص للشؤون الاقتصادية وإعادة الإعمار في وزارة ‏الخارجية الفرنسية لودوفيك بوي، والقائم بالأعمال لدى سفارة فرنسا في دمشق جان باتيست ‏فافر، والملحق الاقتصادي في السفارة الفرنسية إيزابيل روز، وذلك على هامش منتدى تنسيق ‏الشراكة من أجل سوريا المنعقد في دمشق.‏

وتناول اللقاء تطورات العلاقات السورية الأوروبية والعلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى ‏بحث آفاق التعاون السوري الفرنسي في المجالات السياسية والتنموية، وأولويات الشراكة مع ‏الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة.‏

وكان وزير الخارجية ‏والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ‏والمفوضة الأوروبية ‏لشؤون المتوسط ‌‏دوبرافكا شويسا افتتحا اليوم منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا ‏SPCF‏، بحضور كبار ‌‏المسؤولين من ‏جميع الشركاء، وذلك في قصر المؤتمرات ‏بدمشق.‏