دمشق-سانا
التقت مديرة إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين سالي شوبط، اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية فرنسا والمبعوث الخاص للشؤون الاقتصادية وإعادة الإعمار في وزارة الخارجية الفرنسية لودوفيك بوي، والقائم بالأعمال لدى سفارة فرنسا في دمشق جان باتيست فافر، والملحق الاقتصادي في السفارة الفرنسية إيزابيل روز، وذلك على هامش منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا المنعقد في دمشق.
وتناول اللقاء تطورات العلاقات السورية الأوروبية والعلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى بحث آفاق التعاون السوري الفرنسي في المجالات السياسية والتنموية، وأولويات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة.
وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا افتتحا اليوم منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا SPCF، بحضور كبار المسؤولين من جميع الشركاء، وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق.