ترامب يبقي “خيار القنابل” فوق الطاولة رغم اقتراب توقيع الاتفاق مع إيران

عواصم-سانا
في الوقت الذي تستعد فيه واشنطن وطهران لتوقيع مذكرة تفاهم تمهد لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ــ الإيرانية وفتح الباب أمام مفاوضات أوسع خلال الأشهر المقبلة، حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على توجيه رسالة مزدوجة، فهو يتحدث عن “اتفاق جيد وقوي” من جهة، لكنه يلوح في الوقت ذاته بالعودة إلى العمليات العسكرية إذا لم تلتزم إيران بما تراه واشنطن شروطاً مقبولة.
وخلال مشاركته في قمة مجموعة السبع بمدينة إيفيان الفرنسية، أكد ترامب وفق ما نقلت فرانس برس اليوم الأربعاء أن مذكرة التفاهم المرتقبة ليست اتفاقاً نهائياً، محذراً من أن الولايات المتحدة قد تستأنف القصف إذا لم تعجبه نتائج المرحلة المقبلة من المفاوضات.
وقال: إن بلاده “ستعود فوراً إلى إلقاء القنابل” إذا لم “يحسن الإيرانيون التصرف”، في إشارة تعكس استمرار سياسة الضغط العسكري حتى مع اقتراب التوقيع الرسمي على التفاهم.
اتفاق مؤقت لا ينهي الخلافات
ورغم الأجواء الإيجابية التي رافقت الإعلان عن التفاهم، فإن المعطيات المتداولة تشير إلى أن الوثيقة المرتقبة ليست سوى إطار مؤقت يمدد وقف إطلاق النار المعلن منذ نيسان الماضي لمدة ستين يوماً إضافية، بهدف إفساح المجال أمام مفاوضات أكثر تعقيداً تتناول الملفات العالقة بين الطرفين حسب رويترز.
وتشير التسريبات التي نشرتها وسائل إعلام غربية، بينها شبكة CNN ووكالة بلومبرغ، إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، والسماح باستئناف صادرات النفط الإيرانية، مقابل تجديد طهران التزامها بعدم إنتاج سلاح نووي، على أن ترحل القضايا الأكثر حساسية إلى المفاوضات النهائية اللاحقة.
ترامب يروج للاتفاق.. ويهدد في الوقت نفسه
وفي محاولة لإقناع الداخل الأمريكي بجدوى التفاهم، أكد ترامب أن الاتفاق سيمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيراً إلى أن أسعار النفط تراجعت والأسواق المالية تحسنت فور الإعلان عنه، كما تحدث عن إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل خلال الأيام المقبلة.
إلا أن هذه الرسائل الاقتصادية رافقتها لهجة تصعيدية واضحة، إذ شدد على أن الاتفاق لن يمنح طهران “شيكاً على بياض”، نافياً وجود التزام أمريكي بضخ أموال مباشرة في إيران وفق تقارير فرانس برس ورويترز.
نقاط خلافية مؤجلة
ورغم الحديث عن انفراج سياسي، فإن العديد من الملفات الأساسية لا تزال خارج إطار الحسم، فالتسريبات المتداولة حسب CNN ورويترز لا تتضمن حلولاً نهائية بشأن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، ولا بشأن برنامج الصواريخ الباليستية، كما أن مسألة دعم طهران لحلفائها في المنطقة أُرجئت إلى مراحل لاحقة من التفاوض.
وتشير تقارير غربية إلى أن الإدارة الأمريكية منحت نفسها فترة تمتد نحو ستة أسابيع لتقييم إمكان التوصل إلى اتفاق نهائي يعالج هذه الملفات، وسط تزايد الانتقادات الأوروبية والأمريكية التي ترى أن التفاهم الحالي قد يكون أقل من الأهداف التي أعلنتها واشنطن عند بدء الحرب.
دعم دولي حذر
في موازاة ذلك، رحب قادة مجموعة السبع بالتفاهم الأمريكي الإيراني، وأكدوا استعدادهم للمساهمة في تنفيذه، وخاصة فيما يتعلق بإعادة تأمين الملاحة في مضيق هرمز بعد أشهر من الاضطرابات التي أثرت على حركة التجارة والطاقة العالمية، كما شددوا وفق ما نقلت رويترز على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي ومواصلة الجهود الدبلوماسية لمعالجة التوترات الإقليمية.
وتقود فرنسا وبريطانيا حراكاً أوروبياً يهدف إلى المشاركة في ترتيبات ما بعد الحرب، عبر مبادرة متعددة الجنسيات لحماية الملاحة وإزالة الألغام من محيط المضيق، في خطوة وصفتها تقارير إعلامية بأنها تعكس رغبة أوروبية في استعادة دور مؤثر في الملف الإيراني بعد أن بقيت واشنطن وطهران الطرفين الرئيسيين في المفاوضات.
مرحلة اختبار
وبينما تستعد سويسرا لاستضافة مراسم التوقيع الرسمية بعد غد الجمعة، يبدو أن الطريق نحو اتفاق نهائي ما زال طويلاً ومعقداً، فالتفاهم الحالي نجح في وقف الحرب وفتح قنوات التفاوض، لكنه لم ينهِ أسباب الخلاف الجوهرية بين الجانبين.
كما أن تهديدات ترامب المتكررة بالعودة إلى القصف تكشف أن واشنطن لا تنظر إلى المذكرة باعتبارها نهاية للصراع، بل بداية مرحلة اختبار جديدة ستحدد ما إذا كانت التهدئة ستتحول إلى تسوية دائمة أم إلى هدنة مؤقتة تسبق جولة أخرى من التصعيد حسب وسائل إعلام غربية وعربية.