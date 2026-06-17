ترامب يبقي “خيار القنابل” فوق الطاولة رغم اقتراب توقيع الاتفاق مع إيران

عواصم-سانا‏

في الوقت الذي تستعد فيه واشنطن وطهران لتوقيع مذكرة تفاهم تمهد لإنهاء الحرب الأمريكية ‏الإسرائيلية ــ الإيرانية وفتح الباب أمام مفاوضات أوسع خلال الأشهر المقبلة، حرص الرئيس ‏الأمريكي دونالد ترامب على توجيه رسالة مزدوجة، فهو يتحدث عن “اتفاق جيد وقوي” من ‏جهة، لكنه يلوح في الوقت ذاته بالعودة إلى العمليات العسكرية إذا لم تلتزم إيران بما تراه ‏واشنطن شروطاً مقبولة.‏

وخلال مشاركته في قمة مجموعة السبع بمدينة إيفيان الفرنسية، أكد ترامب وفق ما نقلت فرانس ‏برس اليوم الأربعاء أن مذكرة التفاهم المرتقبة ليست اتفاقاً نهائياً، محذراً من أن الولايات المتحدة ‏قد تستأنف القصف إذا لم تعجبه نتائج المرحلة المقبلة من المفاوضات.‏

وقال: إن بلاده “ستعود فوراً إلى إلقاء القنابل” إذا لم “يحسن الإيرانيون التصرف”، في إشارة ‏تعكس استمرار سياسة الضغط العسكري حتى مع اقتراب التوقيع الرسمي على التفاهم. ‏

اتفاق مؤقت لا ينهي الخلافات

ورغم الأجواء الإيجابية التي رافقت الإعلان عن التفاهم، فإن المعطيات المتداولة تشير إلى أن ‏الوثيقة المرتقبة ليست سوى إطار مؤقت يمدد وقف إطلاق النار المعلن منذ نيسان الماضي لمدة ‏ستين يوماً إضافية، بهدف إفساح المجال أمام مفاوضات أكثر تعقيداً تتناول الملفات العالقة بين ‏الطرفين حسب رويترز.‏

وتشير التسريبات التي نشرتها وسائل إعلام غربية، بينها شبكة ‏CNN‏ ووكالة بلومبرغ، إلى أن ‏مذكرة التفاهم تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، ‏والسماح باستئناف صادرات النفط الإيرانية، مقابل تجديد طهران التزامها بعدم إنتاج سلاح ‏نووي، على أن ترحل القضايا الأكثر حساسية إلى المفاوضات النهائية اللاحقة. ‏

ترامب يروج للاتفاق.. ويهدد في الوقت نفسه

وفي محاولة لإقناع الداخل الأمريكي بجدوى التفاهم، أكد ترامب أن الاتفاق سيمنع إيران من ‏امتلاك سلاح نووي، مشيراً إلى أن أسعار النفط تراجعت والأسواق المالية تحسنت فور الإعلان ‏عنه، كما تحدث عن إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل خلال الأيام المقبلة. ‏

إلا أن هذه الرسائل الاقتصادية رافقتها لهجة تصعيدية واضحة، إذ شدد على أن الاتفاق لن يمنح ‏طهران “شيكاً على بياض”، نافياً وجود التزام أمريكي بضخ أموال مباشرة في إيران وفق تقارير ‏فرانس برس ورويترز.‏

نقاط خلافية مؤجلة

ورغم الحديث عن انفراج سياسي، فإن العديد من الملفات الأساسية لا تزال خارج إطار الحسم، ‏فالتسريبات المتداولة حسب ‏CNN‏ ورويترز لا تتضمن حلولاً نهائية بشأن مخزون إيران من ‏اليورانيوم عالي التخصيب، ولا بشأن برنامج الصواريخ الباليستية، كما أن مسألة دعم طهران ‏لحلفائها في المنطقة أُرجئت إلى مراحل لاحقة من التفاوض. ‏

وتشير تقارير غربية إلى أن الإدارة الأمريكية منحت نفسها فترة تمتد نحو ستة أسابيع لتقييم ‏إمكان التوصل إلى اتفاق نهائي يعالج هذه الملفات، وسط تزايد الانتقادات الأوروبية والأمريكية ‏التي ترى أن التفاهم الحالي قد يكون أقل من الأهداف التي أعلنتها واشنطن عند بدء الحرب. ‏

دعم دولي حذر

في موازاة ذلك، رحب قادة مجموعة السبع بالتفاهم الأمريكي الإيراني، وأكدوا استعدادهم ‏للمساهمة في تنفيذه، وخاصة فيما يتعلق بإعادة تأمين الملاحة في مضيق هرمز بعد أشهر من ‏الاضطرابات التي أثرت على حركة التجارة والطاقة العالمية، كما شددوا وفق ما نقلت رويترز ‏على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي ومواصلة الجهود الدبلوماسية لمعالجة التوترات ‏الإقليمية. ‏

وتقود فرنسا وبريطانيا حراكاً أوروبياً يهدف إلى المشاركة في ترتيبات ما بعد الحرب، عبر ‏مبادرة متعددة الجنسيات لحماية الملاحة وإزالة الألغام من محيط المضيق، في خطوة وصفتها ‏تقارير إعلامية بأنها تعكس رغبة أوروبية في استعادة دور مؤثر في الملف الإيراني بعد أن بقيت ‏واشنطن وطهران الطرفين الرئيسيين في المفاوضات. ‏

مرحلة اختبار

وبينما تستعد سويسرا لاستضافة مراسم التوقيع الرسمية بعد غد الجمعة، يبدو أن الطريق نحو ‏اتفاق نهائي ما زال طويلاً ومعقداً، فالتفاهم الحالي نجح في وقف الحرب وفتح قنوات التفاوض، ‏لكنه لم ينهِ أسباب الخلاف الجوهرية بين الجانبين.‏

كما أن تهديدات ترامب المتكررة بالعودة إلى القصف تكشف أن واشنطن لا تنظر إلى المذكرة ‏باعتبارها نهاية للصراع، بل بداية مرحلة اختبار جديدة ستحدد ما إذا كانت التهدئة ستتحول إلى ‏تسوية دائمة أم إلى هدنة مؤقتة تسبق جولة أخرى من التصعيد حسب وسائل إعلام غربية ‏وعربية.‏