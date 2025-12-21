نزوح أكثر من نصف مليون شخص في كمبوديا جراء الاشتباكات الحدودية مع تايلاند

بنوم بنه-سانا

أعلنت وزارة الداخلية الكمبودية اليوم نزوح أكثر من نصف مليون شخص من منازلهم في البلاد بعد أسبوعين من تجدد الاشتباكات الحدودية مع تايلاند المجاورة، إثر انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بينهما.

ونقلت فرانس برس عن الوزارة قولها في بيان: “يعاني حالياً أكثر من نصف مليون كمبودي، بينهم نساء وأطفال، من ظروف معيشية قاسية نتيجة نزوحهم القسري من منازلهم”، مشيرة إلى أن إجمالي عدد النازحين بلغ 518.611 شخصاً.

بدورها أعلنت تايلاند نزوح نحو 400 ألف شخص في البلاد جراء الاشتباكات الحدودية بين البلدين.

يذكر أن الخلاف بين تايلاند وكمبوديا يدور على ترسيم أجزاء من حدودهما، كما تثير النزاعات على المعابد القديمة اشتباكات بين الفينة والأخرى، وبدأت المواجهات المسلحة بين البلدين في أيار 2025 ثم أعلن في تموز عن توصلهما إلى تفاهم لوقف إطلاق النار بوساطة من ماليزيا، ثم وقع البلدان في الـ 26 من تشرين الأول الماضي اتفاقاً لوقف إطلاق النار بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.