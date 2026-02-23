“العدالة والتنمية” التركي: تهديد إسرائيل لسيادة الدول العربية غير مشروع

أنقرة-سانا

أكد حزب “العدالة والتنمية” التركي أن” أي تهديد من جانب “إسرائيل” لسيادة الدول العربية الصديقة والشقيقة هو تهديد غير مشروع”، لافتاً إلى أن “محاولات إسرائيل لضم الضفة الغربية أو فصلها عن قطاع غزة هي نوع من أنواع الإبادة الجماعية”.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن المتحدث باسم الحزب عمر تشليك قوله اليوم الإثنين: “إنه ليس لإسرائيل أي حقوق أو سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة أو غيرها من الأراضي العربية”.

وتعليقا على تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، قال تشليك: إن” محاولة استبدال القانون الدولي بمزاعم دينية متعصبة ستكون لها عواقب وخيمة في جميع أنحاء المنطقة”، مؤكداً “رفض تركيا بشكل قاطع هذا النهج الذي يهدد الدول الشقيقة من خلال الدعوة إلى هيمنة إسرائيل في الشرق الأوسط”.

وقوبلت تصريحات السفير الأمريكي أمس الأول السبت، بموجة استنكار وإدانة عربية وإسلامية واسعة النطاق، كونها تشكل انتهاكاً فاضحاً للقوانين وميثاق الأمم المتحدة.