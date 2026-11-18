سوريا تبحث مع الشركاء الدوليين ملفات الهجرة في مؤتمر فيينا
قاديش: منتدى الشراكة ينظم الاستجابة الدولية بقيادة المؤسسات السورية
“المواصلات الطرقية” و”ستس” السعودية توقعان عقد الإشراف على تأهيل طريقي تدمر ودير الزور
المفوضة الأوروبية دوبرافكا شويسا تؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم التعافي
محافظة حمص تعلن تفاصيل مشروع «سبل» لإزالة الأنقاض من 75 موقعاً
المنطقة الصناعية بالزبلطاني بين تحديات الإنتاج ومتطلبات التطوير
القائم بأعمال السفارة السورية في الرياض يلتقي أبناء الجالية في المنطقة الشرقية
الشيباني وفيدان.. تعزيز العلاقات السورية التركية وتوسيع التعاون في مختلف المجالات
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