عواصم-سانا

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، بأشد العبارات، استمرار الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين، مؤكداً أنها تعكس نهجاً يهدد أمن المنطقة واستقرارها ويقوض جهود تحقيق السلام.

وطالب البديوي في بيان على موقع المجلس المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته وتنفيذ القرارات ذات الصلة، واتخاذ إجراءات حازمة وفاعلة لوضع حد لهذه الاعتداءات ومنع تكرارها.

وجدد التأكيد على وقوف دول مجلس التعاون إلى جانب البحرين، ومساندتها في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها والدفاع عن سيادتها، مشدداً على أن الاعتداء على المملكة يمس أمن دول المجلس كافة.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة للاعتداءات، معتبرةً أنها تشكل انتهاكاً للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وتقوض جهود السلام والمساعي الرامية إلى الحفاظ على أمن المنطقة واستقرار شعوبها.

وأكدت المملكة تضامنها الكامل مع البحرين في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها، مشددة على ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة، وإتاحة المجال أمام الجهود الدبلوماسية لتحقيق السلام وحل الأزمة عبر المفاوضات.

بدورها، أعربت وزارة الخارجية اليمنية عن إدانتها لاستمرار الاعتداءات الإيرانية معتبرةً ذلك انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة وسلامة أراضيها، وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم (2817)، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وجددت الوزارة تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع البحرين، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أعلنت في وقت سابق اليوم تصدي منظومات الدفاع الجوي لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية واعتراضها وتدميرها قبل تحقيق أهدافها.