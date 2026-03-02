أمير قطر ورئيس الاتحاد السويسري يبحثان هاتفياً التطورات في المنطقة

الدوحة-سانا

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين، مع رئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان، مستجدات الأوضاع والتطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة وتداعياتها المختلفة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن الجانبين شددا خلال الاتصال على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، وتغليب المسار الدبلوماسي والحوار السياسي، باعتباره السبيل الأمثل لاحتواء الأزمة الراهنة بما يضمن صون أمن المنطقة واستقرارها.

من جانبه، عبّر رئيس الاتحاد السويسري عن إدانته للأعمال العدوانية الإيرانية التي استهدفت قطر وعدد من دول المنطقة، مؤكداً تضامن بلاده مع الدوحة واستعدادها لدعم كل ما من شأنه تعزيز أمنها واستقرارها.

بدوره، أعرب أمير قطر عن تقديره لموقف رئيس الاتحاد السويسري وما أبداه من تضامن، مشيداً بعلاقات التعاون والصداقة الوثيقة التي تربط البلدين في مختلف المجالات.

ومنذ صباح أول أمس السبت، تتواصل الضربات الصاروخية المتبادلة بين إسرائيل، والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، فيما قامت إيران بالاعتداء بالصواريخ والمسيرات على دول الخليج العربي، والأردن والعراق.

