المنامة-سانا‏

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أعلنت وزارة الداخلية البحرينية فجر اليوم الأربعاء، وجود خطر محتمل يتهدد المملكة، ‏ودعت السكان لاتخاذ إجراءات السلامة والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات ‏الرسمية.‏

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وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر منصة “إكس”: “على المواطنين والمقيمين التزام ‏الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية، حفاظاً ‏على السلامة العامة”.‏

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ولم تحدد الوزارة طبيعة الخطر أو أسبابه، كما لم تقدم تفاصيل إضافية بشأن ‏الإجراءات المتخذة للتعامل معه.‏

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وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أعلنت أمس الثلاثاء، تصدي منظومات ‏دفاعها الجوي لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية واعتراضها وتدميرها قبل تحقيق ‏أهدافها.‏