المنامة-سانا
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية فجر اليوم الأربعاء، وجود خطر محتمل يتهدد المملكة، ودعت السكان لاتخاذ إجراءات السلامة والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية.
وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر منصة “إكس”: “على المواطنين والمقيمين التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية، حفاظاً على السلامة العامة”.
ولم تحدد الوزارة طبيعة الخطر أو أسبابه، كما لم تقدم تفاصيل إضافية بشأن الإجراءات المتخذة للتعامل معه.
وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أعلنت أمس الثلاثاء، تصدي منظومات دفاعها الجوي لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية واعتراضها وتدميرها قبل تحقيق أهدافها.
الداخلية البحرينية تحذر من خطر محتمل يتهدد المملكة
المنامة-سانا