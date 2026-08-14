عقب زيارة بوتين.. واشنطن تؤكد اعترافها بسيادة اليابان على الجزر المتنازع عليها ‏مع روسيا

طوكيو-سانا‏

أكد سفير الولايات المتحدة لدى اليابان جورج غلاس اليوم الجمعة، اعتراف الولايات ‏المتحدة بسيادة اليابان على جزر الكوريل المتنازع عليها مع روسيا.‏

‏ وقال غلاس في تدوينة على منصة “اكس” : إنّ “الولايات المتحدة ثابتة في دعمها ‏لأهم حليف لها وفي اعترافها بالسيادة اليابانية على الأقاليم الشمالية”، مستخدماً ‏التسمية اليابانية للأرخبيل الذي زاره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس ‏لأول مرة.‏

وأضاف غلاس: “في وقت يعمل فيه التحالف بين الولايات المتحدة واليابان على نشر ‏الازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، نعارض بشدة أي عمل يقوّض السلام ‏والاستقرار فيها”.‏

وكانت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي شددت أمس على أن “الأقاليم الشمالية ‏جزء لا يتجزّأ من أراضي اليابان، سواء تاريخيا أو بموجب القانون الدولي”، منددة ‏بزيارة بوتين لجزيرة “إيتوروب” في جزر الكوريل.‏

كما استدعى وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي أمس السفير الروسي ‏نيكولاي نوزدريوف لتقديم احتجاج شديد على الزيارة المفاجئة لبوتين إلى الجزر، ‏محذراً من أنها ستترك تأثيراً سلبياً للغاية على العلاقات اليابانية الروسية”.‏

يشار إلى أن جزر الكوريل أرخبيل يمتد في شمال المحيط الهادئ بين شبه جزيرة ‏كامتشاتكا الروسية وجزيرة هوكايدو اليابانية، فيما يتركز النزاع بين موسكو وطوكيو ‏على أربع جزر في أقصى جنوب الأرخبيل، هي إيتوروب وكوناشير وشيكوتان ‏وهابوماي.‏

وتطلق روسيا على هذه الجزر اسم “الكوريل الجنوبية”، بينما تسميها اليابان “الأقاليم ‏الشمالية”.‏

ويعود النزاع بشأنها إلى نهاية الحرب العالمية الثانية، عندما سيطر عليها الاتحاد ‏السوفياتي عام 1945، ولا يزال يشكل أحد أبرز أسباب التوتر في العلاقات الروسية ‏اليابانية.‏

وفيما تتمسك موسكو بسيادتها على الجزر باعتبارها من نتائج الحرب العالمية الثانية، ‏فضلاً عن أهميتها الاستراتيجية والعسكرية، تطالب طوكيو بالسيادة عليها استناداً إلى ‏ما تعدّه حقوقاً تاريخية وقانونية، في حين توقفت المفاوضات بين الجانبين عقب فرض ‏اليابان عقوبات على روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا عام 2022.‏