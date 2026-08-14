عقب زيارة بوتين.. واشنطن تؤكد اعترافها بسيادة اليابان على الجزر المتنازع عليها ‏مع روسيا

طوكيو-سانا
أكد سفير الولايات المتحدة لدى اليابان جورج غلاس اليوم الجمعة، اعتراف الولايات المتحدة بسيادة اليابان على جزر الكوريل المتنازع عليها مع روسيا.
وقال غلاس في تدوينة على منصة “اكس” : إنّ “الولايات المتحدة ثابتة في دعمها لأهم حليف لها وفي اعترافها بالسيادة اليابانية على الأقاليم الشمالية”، مستخدماً التسمية اليابانية للأرخبيل الذي زاره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس لأول مرة.
وأضاف غلاس: “في وقت يعمل فيه التحالف بين الولايات المتحدة واليابان على نشر الازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، نعارض بشدة أي عمل يقوّض السلام والاستقرار فيها”.
وكانت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي شددت أمس على أن “الأقاليم الشمالية جزء لا يتجزّأ من أراضي اليابان، سواء تاريخيا أو بموجب القانون الدولي”، منددة بزيارة بوتين لجزيرة “إيتوروب” في جزر الكوريل.
كما استدعى وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي أمس السفير الروسي نيكولاي نوزدريوف لتقديم احتجاج شديد على الزيارة المفاجئة لبوتين إلى الجزر، محذراً من أنها ستترك تأثيراً سلبياً للغاية على العلاقات اليابانية الروسية”.
يشار إلى أن جزر الكوريل أرخبيل يمتد في شمال المحيط الهادئ بين شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية وجزيرة هوكايدو اليابانية، فيما يتركز النزاع بين موسكو وطوكيو على أربع جزر في أقصى جنوب الأرخبيل، هي إيتوروب وكوناشير وشيكوتان وهابوماي.
وتطلق روسيا على هذه الجزر اسم “الكوريل الجنوبية”، بينما تسميها اليابان “الأقاليم الشمالية”.
ويعود النزاع بشأنها إلى نهاية الحرب العالمية الثانية، عندما سيطر عليها الاتحاد السوفياتي عام 1945، ولا يزال يشكل أحد أبرز أسباب التوتر في العلاقات الروسية اليابانية.
وفيما تتمسك موسكو بسيادتها على الجزر باعتبارها من نتائج الحرب العالمية الثانية، فضلاً عن أهميتها الاستراتيجية والعسكرية، تطالب طوكيو بالسيادة عليها استناداً إلى ما تعدّه حقوقاً تاريخية وقانونية، في حين توقفت المفاوضات بين الجانبين عقب فرض اليابان عقوبات على روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا عام 2022.