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دمشق-سانا‏

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تبقى درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 1 إلى 3 درجات ‏مئوية في أغلب المناطق، باستثناء المنطقة الشمالية والجزيرة، حيث تكون أدنى من ‏المعدل بنحو 2 إلى 4 درجات، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي ‏سطحي مترافق بتيارات شمالية غربية.‏

وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية والمناخ أن الجو خلال النهار يكون خريفياً ‏غائماً جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق ‏المناطق الشمالية والساحلية والجزيرة.‏

وليلاً يكون الجو بارداً نسبياً بشكلٍ عام وبارداً في المرتفعات الجبلية، ويُحذر من ‏تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية والشمالية الشرقية والقلمون ‏الشرقي خلال الليل وساعات الصباح الباكر.‏

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وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية على المناطق الشرقية والبادية، وغربية إلى ‏جنوبية غربية في باقي المناطق خفيفة إلى معتدلة السرعة، ويكون البحر خفيفاً إلى ‏متوسط ارتفاع الموج.‏

‏ ‏درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات:‏