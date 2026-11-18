دمشق-سانا
تبقى درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية في أغلب المناطق، باستثناء المنطقة الشمالية والجزيرة، حيث تكون أدنى من المعدل بنحو 2 إلى 4 درجات، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق بتيارات شمالية غربية.
وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية والمناخ أن الجو خلال النهار يكون خريفياً غائماً جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق المناطق الشمالية والساحلية والجزيرة.
وليلاً يكون الجو بارداً نسبياً بشكلٍ عام وبارداً في المرتفعات الجبلية، ويُحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية والشمالية الشرقية والقلمون الشرقي خلال الليل وساعات الصباح الباكر.
وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية على المناطق الشرقية والبادية، وغربية إلى جنوبية غربية في باقي المناطق خفيفة إلى معتدلة السرعة، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات:
|دمشق
|22 / 7
|ريف دمشق-القلمون
|18 / 3
|القنيطرة
|22 / 6
|درعا
|23 / 8
|السويداء
|21 / 6
|حمص
|22 / 9
|حماة
|24 / 11
|اللاذقية
|24 / 17
|طرطوس
|24 / 17
|حلب
|21 / 8
|إدلب
|21 / 10
|دير الزور
|23 / 9
|الرقة
|21 / 8
|الحسكة
|20 / 9