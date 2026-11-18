بيروت-سانا‏

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن العلاقات بين لبنان وسوريا تسير في الاتجاه ‏الصحيح، وتشهد تطوراً من خلال تبادل الوفود والتعاون بين البلدين، مشدداً على ‏أهمية إرساء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ‏وتعزيز التعاون الأمني والعسكري بما يخدم مصالح البلدين.‏

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وقال عون في مقابلة مع قناة «دجلة» التلفزيونية العراقية، رداً على سؤال حول ‏مسار العلاقات مع دمشق: العلاقة جيدة وتتطور، وتبادل الوفود يأتي في هذا الإطار، ‏وقد التقيت الرئيس أحمد الشرع أكثر من مرة، وكان الحديث واضحاً لجهة عدم تدخل ‏أي من البلدين في الشؤون الداخلية للآخر، وكنت واضحاً في عدم الرغبة بالعودة إلى ‏ما كانت عليه الأمور مع النظام البائد، وضرورة بناء علاقات ندية تقوم على التعاون ‏والاحترام المتبادل.‏

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وشدد عون على أن لبنان لا يقبل استخدام أراضيه لتهديد سوريا، كما لا يقبل أن ‏تستخدم سوريا لتهديد لبنان، مؤكداً أن التعاون بين البلدين قائم، وأن الوفود الوزارية ‏تتبادل الزيارات، وأن التعامل يجري بين مؤسسات الدولتين وليس عبر أطراف ‏أخرى.‏

الوضع في لبنان والاعتداءات الإسرائيلية

وفيما يتعلق بالوضع في جنوب لبنان، شدد عون على أن الانسحاب الإسرائيلي يشكل ‏الخطوة الأساسية المطلوبة، إلى جانب إعادة إعمار المناطق المتضررة وعودة ‏النازحين وإطلاق سراح الأسرى، مؤكداً أن الدراسات اللازمة لإعادة الإعمار ‏موجودة، وأن لبنان يعمل على التحضير لمؤتمر بهذا الشأن.‏

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وأشار إلى أن لبنان يتوقع عقد جولات تفاوضية جديدة، لكنه ينتظر تشكيل الحكومة ‏الإسرائيلية، مؤكداً أن الدبلوماسية والمفاوضات تمثلان الخيار المتاح، وأن التفاوض ‏لا يعني التنازل، بل يتطلب معرفة متى يكون التشدد ومتى يكون اللين.‏

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ورفض عون أن تتولى إسرائيل التحقق من مسألة نزع السلاح في لبنان، مشيراً إلى ‏إمكانية الاستعانة بفريق أممي أو عربي أو أوروبي للتحقق، مع ضرورة احترام ‏السيادة اللبنانية ودور الجيش.‏

حصرية السلاح والحفاظ على الاستقرار

وأكد عون تمسك الدولة اللبنانية بقرار حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم، موضحاً ‏أن الجيش والأجهزة الأمنية يواصلون تنفيذ المهام الموكلة إليهم على كامل الأراضي ‏اللبنانية، وأن الدولة تسعى عبر الاتصالات المباشرة وغير المباشرة مع حزب الله إلى ‏التوصل إلى حل سلمي لمسألة سلاحه.‏

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وشدد على أن لبنان لا يريد الوصول إلى صدام داخلي، داعياً إلى اعتماد الحوار ‏والدبلوماسية لتجنب جولة جديدة من الحرب، ومحذراً من أن أي تصعيد عسكري ‏سيؤدي إلى مزيد من الدمار والتهجير والخسائر البشرية.‏

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وكان الرئيس اللبناني أكد خلال لقائه وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، في بيروت خلال شهر تموز الماضي، تمسك لبنان بإقامة علاقات أخوية مع سوريا، ‏قائمة على التعاون والتنسيق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين.‏