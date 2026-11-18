بيروت-سانا
أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن العلاقات بين لبنان وسوريا تسير في الاتجاه الصحيح، وتشهد تطوراً من خلال تبادل الوفود والتعاون بين البلدين، مشدداً على أهمية إرساء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتعزيز التعاون الأمني والعسكري بما يخدم مصالح البلدين.
وقال عون في مقابلة مع قناة «دجلة» التلفزيونية العراقية، رداً على سؤال حول مسار العلاقات مع دمشق: العلاقة جيدة وتتطور، وتبادل الوفود يأتي في هذا الإطار، وقد التقيت الرئيس أحمد الشرع أكثر من مرة، وكان الحديث واضحاً لجهة عدم تدخل أي من البلدين في الشؤون الداخلية للآخر، وكنت واضحاً في عدم الرغبة بالعودة إلى ما كانت عليه الأمور مع النظام البائد، وضرورة بناء علاقات ندية تقوم على التعاون والاحترام المتبادل.
وشدد عون على أن لبنان لا يقبل استخدام أراضيه لتهديد سوريا، كما لا يقبل أن تستخدم سوريا لتهديد لبنان، مؤكداً أن التعاون بين البلدين قائم، وأن الوفود الوزارية تتبادل الزيارات، وأن التعامل يجري بين مؤسسات الدولتين وليس عبر أطراف أخرى.
الوضع في لبنان والاعتداءات الإسرائيلية
وفيما يتعلق بالوضع في جنوب لبنان، شدد عون على أن الانسحاب الإسرائيلي يشكل الخطوة الأساسية المطلوبة، إلى جانب إعادة إعمار المناطق المتضررة وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى، مؤكداً أن الدراسات اللازمة لإعادة الإعمار موجودة، وأن لبنان يعمل على التحضير لمؤتمر بهذا الشأن.
وأشار إلى أن لبنان يتوقع عقد جولات تفاوضية جديدة، لكنه ينتظر تشكيل الحكومة الإسرائيلية، مؤكداً أن الدبلوماسية والمفاوضات تمثلان الخيار المتاح، وأن التفاوض لا يعني التنازل، بل يتطلب معرفة متى يكون التشدد ومتى يكون اللين.
ورفض عون أن تتولى إسرائيل التحقق من مسألة نزع السلاح في لبنان، مشيراً إلى إمكانية الاستعانة بفريق أممي أو عربي أو أوروبي للتحقق، مع ضرورة احترام السيادة اللبنانية ودور الجيش.
حصرية السلاح والحفاظ على الاستقرار
وأكد عون تمسك الدولة اللبنانية بقرار حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم، موضحاً أن الجيش والأجهزة الأمنية يواصلون تنفيذ المهام الموكلة إليهم على كامل الأراضي اللبنانية، وأن الدولة تسعى عبر الاتصالات المباشرة وغير المباشرة مع حزب الله إلى التوصل إلى حل سلمي لمسألة سلاحه.
وشدد على أن لبنان لا يريد الوصول إلى صدام داخلي، داعياً إلى اعتماد الحوار والدبلوماسية لتجنب جولة جديدة من الحرب، ومحذراً من أن أي تصعيد عسكري سيؤدي إلى مزيد من الدمار والتهجير والخسائر البشرية.
وكان الرئيس اللبناني أكد خلال لقائه وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، في بيروت خلال شهر تموز الماضي، تمسك لبنان بإقامة علاقات أخوية مع سوريا، قائمة على التعاون والتنسيق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين.