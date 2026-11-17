مانيلا-سانا ‏

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إيران بدفع ثمن باهظ حال تنفيذ ‏أي هجوم على العاصمة واشنطن.‏

ونقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية عن ترامب قوله للصحفيين في العاصمة ‏الفلبينية مانيلا: “إذا حدث ذلك، فسيدفعون ثمناً لم تدفعه أي دولة أخرى من قبل”، ‏معرباً عن أمله في ألا تكون إيران تخطط لشن هجوم.‏

وقال ترامب: “نحن نأخذ الأمر على محمل الجد لأنهم ببساطة مجانين، ولهذا السبب، ‏بالمناسبة، لا يمكن السماح لهم بامتلاك سلاح نووي”.‏

وكانت “سي إن إن” أفادت أمس الإثنين، بأن معلومات استخبارية أمريكية جديدة تشير ‏إلى أن إيران تعكف على وضع خطط لاستهداف مسؤولين كبار في إدارة ترامب، من ‏خلال تفجير ما يُعرف بـ “القنبلة القذرة” أو استخدام سلاح كيميائي في العاصمة ‏واشنطن.‏

ووصل ترامب في وقت سابق اليوم إلى مانيلا في مستهل جولة آسيوية يشارك خلالها ‏في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان”.‏