مانيلا-سانا
توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إيران بدفع ثمن باهظ حال تنفيذ أي هجوم على العاصمة واشنطن.
ونقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية عن ترامب قوله للصحفيين في العاصمة الفلبينية مانيلا: “إذا حدث ذلك، فسيدفعون ثمناً لم تدفعه أي دولة أخرى من قبل”، معرباً عن أمله في ألا تكون إيران تخطط لشن هجوم.
وقال ترامب: “نحن نأخذ الأمر على محمل الجد لأنهم ببساطة مجانين، ولهذا السبب، بالمناسبة، لا يمكن السماح لهم بامتلاك سلاح نووي”.
وكانت “سي إن إن” أفادت أمس الإثنين، بأن معلومات استخبارية أمريكية جديدة تشير إلى أن إيران تعكف على وضع خطط لاستهداف مسؤولين كبار في إدارة ترامب، من خلال تفجير ما يُعرف بـ “القنبلة القذرة” أو استخدام سلاح كيميائي في العاصمة واشنطن.
ووصل ترامب في وقت سابق اليوم إلى مانيلا في مستهل جولة آسيوية يشارك خلالها في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان”.