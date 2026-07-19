الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد المستوطنين وتطالب بتحرك دولي عاجل

القدس المحتلة-سانا

حذّرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، من التصعيد الخطير في اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، داعية إلى تحرك دولي فوري لإجبار سلطات الاحتلال على وقف سياساتها العدوانية.



ونقلت وكالة “وفا” الفلسطينية عن الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة قوله: إن الحرب الشاملة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، تتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لتثبيت وقف إطلاق النار، والبدء بتنفيذ المرحلة الثانية من قرار مجلس الأمن رقم 2728.

وأضاف: إن حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن جرائم المستوطنين، باعتبارها الداعم الرئيسي الذي يوفر لهم الحماية والإسناد والإفلات من العقاب.

ودعا أبو ردينة الإدارة الأمريكية إلى التحرك الفوري والجاد لإلزام سلطات الاحتلال بوقف سياساتها العدوانية، وفرض تثبيت وقف إطلاق النار، إذا أرادت إنجاح الجهود المبذولة لوقف التصعيد وتحقيق الاستقرار في المنطقة بأسرها.

وأكد أن الشعب الفلسطيني يواصل صموده على أرضه، وأن الجرائم المرتكبة بحقه لن تنجح في إعطاء شرعية للاحتلال وفرض سياسات الأمر الواقع، مشدداً على ضرورة نيل الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها في الضفة الغربية وغزة بالرغم من وقف إطلاق النار المعلن، وأحدثها مقتل العشرات من الفلسطينيين وتدمير منازلهم أمس وفجر اليوم.