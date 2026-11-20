الرياض-سانا
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة العربية السعودية.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي على منصة “إكس”: “إنّه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية”، دون أن يورد مزيداً من التفاصيل.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن مدينة جيزان جنوب غرب المملكة، عقب إنذار طوارئ أُطلق في وقت سابق لتحذير السكان من خطر محتمل.
وكان التحالف أعلن أمس أن دفاعاته الجوية اعترضت ودمرت طائرتين مسيّرتين لميليشيا الحوثي بمنطقتي الرياض والمنطقة الجنوبية.