الرياض-سانا‏

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه ‏المملكة العربية السعودية.‏

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي على منصة “إكس”: “إنّه تم اعتراض وتدمير ‏طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية”، دون أن يورد مزيداً من التفاصيل.‏

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن مدينة جيزان جنوب غرب المملكة، عقب إنذار ‏طوارئ أُطلق في وقت سابق لتحذير السكان من خطر محتمل.‏

وكان التحالف أعلن أمس أن دفاعاته الجوية اعترضت ودمرت طائرتين مسيّرتين لميليشيا الحوثي بمنطقتي الرياض ‏والمنطقة الجنوبية.‏