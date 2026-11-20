واشنطن-سانا‏

عيّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، كيرستن أ. ديفيز مديرةً للأمن السيبراني الوطني في البيت ‏الأبيض، خلفاً لشون كيرنكروس، وذلك في إطار إعادة هيكلة فريق الإدارة المعني بالذكاء الاصطناعي والأمن ‏السيبراني.‏

ونقل موقع “أكسيوس” الأمريكي عن مصادر مطلعة قولها في تصريحات:

“إن ديفيز تشغل حالياً منصب كبيرة ‏مسؤولي المعلومات في وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، وتمتلك خبرة في تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني ‏وإدارة المعلومات”.‏

وأضاف الموقع أن التغيير جاء بعد مساعٍ من كبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر لاستبدال كيرنكروس، مشيراً إلى ‏أن مسؤولين وصفوا مغادرته بأنها “ودية”، فيما ربط آخرون القرار بتقييمهم لمؤهلاته في مجال الأمن السيبراني.‏

خبرات في التكنولوجيا والأمن السيبراني

وحسب سيرتها الذاتية، عملت ديفيز مستشارة لوزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث في شؤون إدارة المعلومات ‏وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، كما قادت جهود المرونة السيبرانية العالمية في شركة “يونيليفر” قبل ‏انضمامها إلى الإدارة الأمريكية، وشغلت مناصب في شركات “إستي لودر” و”باركليز أفريقيا” و”هيوليت باكارد” ‏و”سيمنز”، وأسست معهداً غير ربحي يُعنى بأمن المواطنين وسلامتهم في العالم الرقمي.‏

ويتطلب تولي منصب مديرة الأمن السيبراني في البيت الأبيض موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، وكانت ديفيز حصلت ‏سابقاً على موافقته لتولي منصب كبيرة مسؤولي المعلومات في وزارة الحرب، فيما قال مسؤول في الإدارة الأمريكية: ‌‏”إن خبرتها ومؤهلاتها تجعلها مؤهلة لتولي المسؤولية الجديدة”.‏

ويتولى مكتب الأمن السيبراني الوطني تنسيق سياسات واستراتيجيات الأمن السيبراني على مستوى الحكومة ‏الفيدرالية، في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تحديات متزايدة تتعلق بحماية البنية التحتية الحيوية ومواجهة التهديدات ‏الإلكترونية، في ظل التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي وما تتيحه من إمكانات جديدة للمهاجمين والمدافعين ‏على حد سواء.‏