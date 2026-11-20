واشنطن-سانا
عيّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، كيرستن أ. ديفيز مديرةً للأمن السيبراني الوطني في البيت الأبيض، خلفاً لشون كيرنكروس، وذلك في إطار إعادة هيكلة فريق الإدارة المعني بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
ونقل موقع “أكسيوس” الأمريكي عن مصادر مطلعة قولها في تصريحات:
“إن ديفيز تشغل حالياً منصب كبيرة مسؤولي المعلومات في وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، وتمتلك خبرة في تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني وإدارة المعلومات”.
وأضاف الموقع أن التغيير جاء بعد مساعٍ من كبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر لاستبدال كيرنكروس، مشيراً إلى أن مسؤولين وصفوا مغادرته بأنها “ودية”، فيما ربط آخرون القرار بتقييمهم لمؤهلاته في مجال الأمن السيبراني.
خبرات في التكنولوجيا والأمن السيبراني
وحسب سيرتها الذاتية، عملت ديفيز مستشارة لوزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث في شؤون إدارة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، كما قادت جهود المرونة السيبرانية العالمية في شركة “يونيليفر” قبل انضمامها إلى الإدارة الأمريكية، وشغلت مناصب في شركات “إستي لودر” و”باركليز أفريقيا” و”هيوليت باكارد” و”سيمنز”، وأسست معهداً غير ربحي يُعنى بأمن المواطنين وسلامتهم في العالم الرقمي.
ويتطلب تولي منصب مديرة الأمن السيبراني في البيت الأبيض موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، وكانت ديفيز حصلت سابقاً على موافقته لتولي منصب كبيرة مسؤولي المعلومات في وزارة الحرب، فيما قال مسؤول في الإدارة الأمريكية: ”إن خبرتها ومؤهلاتها تجعلها مؤهلة لتولي المسؤولية الجديدة”.
ويتولى مكتب الأمن السيبراني الوطني تنسيق سياسات واستراتيجيات الأمن السيبراني على مستوى الحكومة الفيدرالية، في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تحديات متزايدة تتعلق بحماية البنية التحتية الحيوية ومواجهة التهديدات الإلكترونية، في ظل التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي وما تتيحه من إمكانات جديدة للمهاجمين والمدافعين على حد سواء.