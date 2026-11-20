طوكيو-سانا‏

تراجعت الأسهم اليابانية أكثر من أربعة بالمئة في مستهل تداولات اليوم الجمعة، متأثرة بالخسائر الحادة التي شهدتها ‏بورصة “وول ستريت” الأمريكية، وسط موجة بيع طالت أسهم شركات التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية.‏

وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر نيكي القياسي هبط بنسبة 4.28 بالمئة إلى 56899.52 نقطة، فيما تراجع مؤشر ‏توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 2.7 بالمئة، في ظل ضغوط بيعية شملت غالبية الأسهم المدرجة في بورصة طوكيو.‏

وسجلت أسهم شركات التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية انخفاضات حادة، إذ تراجع سهما شركتي أدفانتست وطوكيو ‏إلكترون بنسبة 10 بالمئة و7 بالمئة على التوالي، فيما هوى سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في قطاع التكنولوجيا ‏بنسبة 15 بالمئة.‏

وأظهرت بيانات التداول انخفاض أسهم نحو 90 بالمئة من الشركات المدرجة في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ‏مقابل ارتفاع 7 بالمئة منها، فيما استقرت أسهم 2 بالمئة دون تغيير.‏

ويأتي هذا التراجع في أعقاب انخفاض حاد سجلته مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات أمس، وسط تجدد ‏الضغوط على أسهم التكنولوجيا وتراجع التفاؤل حيال آفاق قطاع الذكاء الاصطناعي، ما انعكس سلباً على أداء أسواق ‏الأسهم الآسيوية.