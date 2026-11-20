طوكيو-سانا
تراجعت الأسهم اليابانية أكثر من أربعة بالمئة في مستهل تداولات اليوم الجمعة، متأثرة بالخسائر الحادة التي شهدتها بورصة “وول ستريت” الأمريكية، وسط موجة بيع طالت أسهم شركات التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية.
وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر نيكي القياسي هبط بنسبة 4.28 بالمئة إلى 56899.52 نقطة، فيما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 2.7 بالمئة، في ظل ضغوط بيعية شملت غالبية الأسهم المدرجة في بورصة طوكيو.
وسجلت أسهم شركات التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية انخفاضات حادة، إذ تراجع سهما شركتي أدفانتست وطوكيو إلكترون بنسبة 10 بالمئة و7 بالمئة على التوالي، فيما هوى سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في قطاع التكنولوجيا بنسبة 15 بالمئة.
وأظهرت بيانات التداول انخفاض أسهم نحو 90 بالمئة من الشركات المدرجة في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، مقابل ارتفاع 7 بالمئة منها، فيما استقرت أسهم 2 بالمئة دون تغيير.
ويأتي هذا التراجع في أعقاب انخفاض حاد سجلته مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات أمس، وسط تجدد الضغوط على أسهم التكنولوجيا وتراجع التفاؤل حيال آفاق قطاع الذكاء الاصطناعي، ما انعكس سلباً على أداء أسواق الأسهم الآسيوية.