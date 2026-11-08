الأوروبيون ينضمون إلى محادثات أبو ظبي بشأن أوكرانيا

باريس-سانا
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو اليوم الأحد، أن الأوروبيين سيشاركون في محادثات تضم أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة في أبو ظبي هذا الأسبوع.
ونقلت رويترز عن بارو قوله: “سيكون الأوروبيون ممثلين، وفرنسا ستكون حاضرة في أبو ظبي للمشاركة في هذه المباحثات”، مضيفاً: “لا يمكنني أن أقول لكم بعد من سيمثّل فرنسا في هذه المناسبة، لكنها ستكون حاضرة”.
ويأتي الإعلان الفرنسي قبل أيام من المحادثات المرتقبة في العاصمة الإماراتية، والمقرر عقدها يومي 10 و11 تشرين الثاني الحالي، بمشاركة روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، في إطار الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب المستمرة منذ شباط 2022.
وكان الكرملين أكد مشاركة وفد روسي في المحادثات، برئاسة فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي سبق أن ترأس الوفد الروسي في جولات تفاوضية سابقة.
ومن الجانب الأوكراني، يتولى رئيس وفد كييف التفاوضي رستم عمروف قيادة الفريق المشارك، وفق ما أكده مسؤولون أوكرانيون، فيما ينتظر أن يضم الوفد عدداً من كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين.
وتسعى واشنطن من خلال هذه الجولة إلى دفع الطرفين نحو بحث ترتيبات أمنية لما بعد الحرب، وخفض التصعيد، والقضايا الإنسانية، إلى جانب الخطوات اللازمة للتوصل إلى اتفاق سلام.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقع في السادس من تشرين الثاني الجاري، التوصل إلى اتفاق وصفه بـ”الكبير للغاية” مع روسيا، لا يقتصر على الحرب في أوكرانيا، بل قد يمتد ليشمل أوروبا بأكملها، وذلك عقب اجتماع عقده في البيت الأبيض مع مبعوث الرئيس بوتين.