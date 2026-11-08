الأوروبيون ينضمون إلى محادثات أبو ظبي بشأن أوكرانيا

باريس-سانا‏

‏ أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو اليوم الأحد، أن الأوروبيين ‏سيشاركون في محادثات تضم أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة في أبو ظبي هذا ‏الأسبوع.‏

‏ونقلت رويترز عن بارو قوله: “سيكون الأوروبيون ممثلين، وفرنسا ستكون حاضرة ‏في أبو ظبي للمشاركة في هذه المباحثات”، مضيفاً: “لا يمكنني أن أقول لكم بعد من ‏سيمثّل فرنسا في هذه المناسبة، لكنها ستكون حاضرة”.‏

ويأتي الإعلان الفرنسي قبل أيام من المحادثات المرتقبة في العاصمة الإماراتية، ‏والمقرر عقدها يومي 10 و11 تشرين الثاني الحالي، بمشاركة روسيا وأوكرانيا ‏والولايات المتحدة، في إطار الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب ‏المستمرة منذ شباط 2022.‏

وكان الكرملين أكد مشاركة وفد روسي في المحادثات، برئاسة فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس ‏الروسي فلاديمير بوتين، الذي سبق أن ترأس الوفد الروسي في ‏جولات تفاوضية سابقة.‏

ومن الجانب الأوكراني، يتولى رئيس وفد كييف التفاوضي رستم عمروف قيادة ‏الفريق المشارك، وفق ما أكده مسؤولون أوكرانيون، فيما ينتظر أن يضم الوفد عدداً ‏من كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين.‏

وتسعى واشنطن من خلال هذه الجولة إلى دفع الطرفين نحو بحث ترتيبات أمنية لما ‏بعد الحرب، وخفض التصعيد، والقضايا الإنسانية، إلى جانب الخطوات اللازمة ‏للتوصل إلى اتفاق سلام.‏

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقع في السادس من تشرين الثاني الجاري، ‏التوصل إلى اتفاق وصفه بـ”‏الكبير للغاية” مع روسيا، لا يقتصر على الحرب في ‏أوكرانيا، بل قد يمتد ليشمل أوروبا بأكملها، ‏وذلك عقب اجتماع عقده في البيت ‏الأبيض مع مبعوث الرئيس بوتين.‏