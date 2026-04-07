إصابة فلسطينيين اثنين واعتقال 12 آخرين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطينيان ومتضامنة أجنبية، بينما اعتقل 12 آخرون اليوم الثلاثاء، جراء اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة “وفا” الفلسطينية أن مجموعة من المستوطنين اعتدت بالضرب على عائلة فلسطينية أثناء رعيها الأغنام، وعلى اثنين من المتضامنين الأجانب في منطقة “واد الجوايا” ببلدة مسافر يطا جنوب مدينة الخليل، ما أدى إلى إصابة شقيقين ومتضامنة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدن نابلس وطولكرم وطوباس، وداهمت منازل الفلسطينيين، وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت 12 منهم.

وعلى صعيد متصل، اعتدى مستوطنون على أراضي الفلسطينيين في قرية اللبن الغربي غرب رام الله، واقتلعوا 180 غرسة زيتون.

وكان شاب فلسطيني أصيب بالرصاص، بينما اعتقل 30 آخرون جراء اقتحام قوات الاحتلال في وقت سابق مناطق متفرقة في الضفة الغربية.