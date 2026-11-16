الرئيس الفنلندي: تركيا فاعل مهم في الأمن الأوروبي وحليف لا غنى عنه بالناتو

أنقرة-سانا

أكد الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب أن تركيا تمثل فاعلاً مهماً في منظومة الأمن الأوروبي وحليفاً لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، داعياً إلى تعزيز أواصر التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك.



ونقلت وكالة “الأناضول” عن ستوب قوله في كلمة ألقاها اليوم الإثنين خلال منتدى الاتحاد الأوروبي للتوسع لعام 2026 المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، والذي تناول مستقبل أوروبا والتوسع وعلاقات الاتحاد مع الدول الشريكة: “ينبغي لنا التحدث بصراحة عن تركيا، التي تعد فاعلاً مهماً في الأمن الأوروبي وحليفاً لا غنى عنه في حلف شمال الأطلسي”، مشدداً على ضرورة “تعميق التعاون في المجالات التي تتلاقى فيها المصالح”.



وتطرق ستوب إلى مسار ترشح تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن قمة هلسنكي في كانون الأول 1999 كانت نقطة الانطلاق لأكبر موجة توسع شهدها التكتل الموحد في تاريخه، وأن القمة شهدت حينها إطلاق مفاوضات الانضمام مع 6 دول ومنح تركيا للمرة الأولى صفة الدولة المرشحة للعضوية.



وفي هذا الصدد، قال ستوب: إن “القرارات المتخذة في هلسنكي أحدثت تحولاً في أوروبا، ووسعت نطاق الديمقراطية والازدهار والأمن وعززت قوة القارة”.



وتأتي تصريحات ستوب في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية في القارة الأوروبية، واستمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا مع التركيز على مسائل الأمن والاقتصاد والهجرة.



وكانت أنقرة حصلت على صفة “دولة مرشحة” للاتحاد الأوروبي في قمة هلسنكي عام 1999، وبدأت مفاوضات الانضمام رسمياً عام 2005.