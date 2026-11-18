الرياض-سانا



أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت القدرات العسكرية لميليشيا الحوثي، وأسفرت عن تدمير 60 هدفاً عسكرياً في محافظات صنعاء والحديدة وعمران وصعدة.



وأوضح المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي في بيان عبر منصة “إكس”، أن العملية ركزت على إضعاف القدرات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة التابعة لميليشيا الحوثي، وتحييد التهديدات التي تشكلها على أمن المنطقة والملاحة البحرية.



وأشار البيان إلى أن الأهداف التي تم تدميرها شملت أنفاقاً ومنشآت جبلية تستخدم لتخزين الصواريخ الباليستية، إضافة إلى ورشات لتجميع الطائرات المسيّرة ومرافق مخصصة لتخزينها.



وتأتي العملية في إطار الجهود الرامية إلى الحد من القدرات العسكرية للميليشيا، ومنع استخدامها في تنفيذ هجمات تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية وتهدد أمن الملاحة البحرية.