إصابة 20 شخصاً في حادث إطلاق نار في سيدني الأسترالية

سيدني-سانا

أعلنت الشرطة الأسترالية إصابة عشرين شخصاً في حادث إطلاق نار في شارع مكتظّ بمدينة سيدني عاصمة ولاية نيو ساوث ويلز .

ونقلت وكالة فرانس برس عن ستيفن باري المتحدث باسم شرطة الولاية قوله: إن رجلاً في الستينيات من العمر فتح النار بشكل عشوائي على السيارات العابرة بما فيها مركبات الشرطة، قبل أن يتمّ توقيفه لاحقاً مختبئاً داخل إحدى الشقق، مشيراً إلى أن نحو عشرين شخصاً أصيبوا في الهجوم.

وأوضح باري أن المهاجم أطلق ما بين 50 و100 طلقة نارية.

وتعدّ عمليات إطلاق النار كهذه نادرة من نوعها في أستراليا، ومنذ حادثة من هذا النوع سنة 1996 في تسمانيا التي أسفرت عن مقتل 35 شخصاً، تُحظر الأسلحة الآلية وشبه الآلية في أستراليا.