لاهاي-سانا



بحثت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية الهولندي توم بيرندسن، مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة، وتداعيات التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي على الأوضاع الإنسانية والأمن الإقليمي، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.



وذكرت وزارة الخارجية اليمنية على موقعها على منصة “إكس” أن مباحثات الوزيرين تناولت العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها، والدعم الهولندي لليمن في مجالي الاستجابة الإنسانية وبناء قدرات خفر السواحل، إلى جانب مجالات التعاون الأخرى.



واستعرضت الزوبة تداعيات التصعيد العسكري الذي تنفذه ميليشيا الحوثي منذ حزيران الماضي، وما خلفه من تدهور في الأوضاع الإنسانية، مشيرة إلى تفاقم معاناة سكان مدينة تعز جراء الحصار المفروض عليها للعام الثاني عشر، وإغلاق الطرق وعرقلة وصول المواد الغذائية والأدوية.



وفيما يتعلق بالتطورات الميدانية، أوضحت الوزيرة أن إعادة تموضع بعض وحدات القوات المسلحة تأتي ضمن أولويات المرحلة، بهدف تأمين العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة، وتحصين المواقع الحيوية وخطوط الإمداد، وإسناد الجهود الرامية إلى فك الحصار عن تعز.



وأكدت أن استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية هدف ثابت للحكومة، محذرة من أن تمدد ميليشيا الحوثي باتجاه مناطق الساحل الغربي، بدعم مباشر من النظام الإيراني، يشكل تهديداً لأمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.



ولفتت الزوبة إلى أن خطر الميليشيا تجاوز حدود اليمن ليطال الأمن الإقليمي والدولي، ولا سيما في ظل تعاونها وتنسيقها مع التنظيمات الإرهابية في القرن الأفريقي، مشددة على أن تمكين الدولة اليمنية وخفر سواحلها من حماية مياهها وإنفاذ حظر توريد السلاح يصب في مصلحة اليمن وأوروبا والمجتمع الدولي.



من جانبه، أكد وزير الخارجية الهولندي وقوف بلاده إلى جانب اليمن ودعم الحكومة اليمنية وجهود الأمم المتحدة في مجال الاستجابة الإنسانية، معرباً عن قلق بلاده إزاء التداعيات الإنسانية للتصعيد، ومشدداً على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور الثنائي وتبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع في اليمن.



وكانت الزوبة استعرضت، أمس، خلال مشاركتها في طاولة مستديرة نظمها المعهد الملكي الهولندي للعلاقات الدولية «كلينينجدال» في لاهاي، تداعيات التصعيد الحوثي على الأوضاع الإنسانية في اليمن، وفي مقدمتها استمرار حصار مدينة تعز، مؤكدة أن التهديدات الناجمة عن هذا التصعيد باتت تمس أمن دول الجوار والبحر الأحمر ومضيق باب المندب وحرية الملاحة والتجارة الدولية.