الأمم المتحدة تحذّر من التصعيد الخطير في أوكرانيا وتدعو للحوار

نيويورك /28/5/2026/سانا

حذّر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الخميس، من التصعيد الخطير في أوكرانيا بموازاة التهديدات الروسية بتكثيف الهجمات، داعياً الجانبين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن تورك قوله: “ادعو إلى استئناف المفاوضات وإنهاء المعاناة”، مشيراً إلى أن عدد القتلى المدنيين ارتفع خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 بنسبة 21 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأثارت التحذيرات الصادرة عن روسيا بشأن تصعيد عسكري محتمل ضد أوكرانيا ودعوتها يوم الثلاثاء الماضي الدبلوماسيين الأجانب إلى مغادرة كييف، موجة رفض وقلق دولية واسعة، مع تنديد 50 دولة في الأمم المتحدة بالتهديدات الروسية الجديدة.

وكانت القوات الروسية شنت يوم الأحد الماضي هجوماً واسعاً على كييف ومحيطها، في واحدة من أعنف الضربات منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من أربع سنوات، حيث أطلقت نحو 90 صاروخاً و600 طائرة مسيّرة في هجوم متزامن، من بينها صاروخ “أوريشنيك” الباليستي فرط الصوتي القادر على حمل رؤوس نووية، في ثالث استخدام معروف له منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في شباط 2022.