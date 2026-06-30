73,066 قتيلاً جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 وحتى الآن إلى 73,066 قتيلاً و173,514 جريحاً.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن وزارة الصحة الفلسطينية قولها: “إنّ مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ثمانية قتلى جدد، و24 مصاباً”، موضحةً “أنّ إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في الـ 10 من تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 1,053 قتيلاً، والإصابات إلى 3,406”.

ولفتت الوزارة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

كما تسببت ‏حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع بدمار هائل وأوضاع إنسانية كارثية تتفاقم يومياً جراء القيود التي يفرضها الاحتلال على إدخال المساعدات والمواد اللازمة لإعادة تأهيل البنى التحتية رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على السماح بإدخالها دون قيود.‏