واشنطن-سانا
أغلقت أسعار الدولار أمس الثلاثاء على تراجع من أعلى مستوياته في الآونة الأخيرة بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية متباينة استمرار إنفاق المستهلكين بوتيرة مستقرة إلى جانب تدهور سوق الإسكان، لكنه ظل قرب أعلى مستوياته منذ نيسان 2025.
وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر الدولار انخفض 0.1 بالمئة إلى 103.44 بعد أن تلقى دعماً في الجلسات الماضية من بيانات التضخم المرتفعة وتصريحات تميل للتشديد النقدي من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وارتفع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.10133 دولار بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى في 19 شهراً عند 1.0983 دولار في وقت سابق من الجلسة في حين تراجع الدولار أمام الين الياباني 0.1 بالمئة إلى 159.30 يناً للدولار.
كما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.32215 دولار قبيل صدور بيانات التضخم غداً الأربعاء.
وفي أسواق العملات المشفرة، انخفضت بتكوين 2.5 بالمئة إلى 63662 دولاراً، بعد أن كبحت خسائر حادة موجة من التعافي استمرت يومين.
وفي حين قد يؤدي مزيد من الاضطرابات في الأسواق إلى دعم الدولار على المدى القريب مع إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة، فإن الطلب على العملة الأمريكية ربما يتضرر جراء التأثير الأطول أمداً على تداولات أسهم الذكاء الاصطناعي التي تهيمن على الأسواق الأمريكية.