‏ ‏واشنطن-سانا‏

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أغلقت أسعار الدولار أمس الثلاثاء على تراجع من أعلى مستوياته في الآونة الأخيرة ‏بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية متباينة استمرار إنفاق المستهلكين بوتيرة مستقرة إلى ‏جانب تدهور سوق الإسكان، لكنه ظل قرب أعلى مستوياته منذ نيسان 2025.‏

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وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر الدولار انخفض 0.1 بالمئة إلى ‌103.44 بعد أن ‏تلقى دعماً في الجلسات الماضية من بيانات التضخم المرتفعة وتصريحات تميل ‏للتشديد النقدي من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).‏

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وارتفع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.10133 دولار بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى في ‌‏19 شهراً عند ⁠1.0983 دولار في وقت سابق من الجلسة في حين تراجع الدولار أمام ‏الين الياباني 0.1 بالمئة إلى 159.30 يناً للدولار.‏

كما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.32215 دولار قبيل صدور بيانات ‏التضخم غداً الأربعاء.‏

وفي أسواق العملات المشفرة، انخفضت بتكوين 2.5 بالمئة إلى 63662 دولاراً، بعد ‏أن كبحت خسائر حادة موجة من التعافي استمرت يومين.‏

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وفي حين قد يؤدي مزيد من الاضطرابات في الأسواق إلى دعم الدولار على المدى ‏القريب مع ⁠إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة، فإن الطلب على العملة الأمريكية ‏ربما يتضرر جراء التأثير الأطول أمداً على تداولات أسهم الذكاء الاصطناعي التي ‏تهيمن على الأسواق الأمريكية.‏