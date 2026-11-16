القوات المسلحة اليمنية تنفذ 661 غارة وعملية استهداف ضد مواقع ميليشيا الحوثي

عدن-سانا
تواصل القوات المسلحة اليمنية تنفيذ مهامها ضمن عملية “فجر اليمن”، دفاعاً عن الشعب اليمني ومقدراته، ومواجهة خطر ميليشيا الحوثي وتهديدها لأمن الملاحة وممرات التجارة العالمية.
وذكر المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد ماجد النزيلي في تدوينة على منصة “إكس” اليوم الإثنين، أنه خلال الساعات الماضية، نفذت القوات المسلحة 661 غارة وعملية استهداف، شملت 15 غارة بالطيران الحربي، و53 عملية استهداف بالطيران المسيّر، و67 بالراجمات، و526 بمدفعية الميدان، طالت مواقع الميليشيا وتجمعاتها وتحصيناتها ومرابض نيرانها وآلياتها ووسائلها القتالية.
وأضاف أن العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة 173 من القيادات الميدانية والعناصر التابعة للميليشيا، وتدمير وإعطاب عدد 71 وسيلة نقل ومعدات عسكرية، بالإضافة إلى تدمير مراكز قيادة وسيطرة متقدمة ونقاط مراقبة وتحصينات.
وأشار إلى مواصلة القوات المسلحة والمقاومة الشعبية في تعز التعامل مع تحركات الميليشيا واستهداف مواقعها وتجمعاتها، فيما تواصل في جبهات مأرب والجوف مواجهة عناصر الميليشيا والتعامل مع تحركاتها ومصادر التهديد.
وأوضح أنه في الجبهة الجنوبية، تواصل القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها تنفيذ مهامها القتالية، والتعامل مع تحركات الميليشيا وفقاً لتطورات الموقف الميداني.
وشدد المتحدث على أن إنهاء خطر ميليشيا الحوثي، وحماية الشعب اليمني ومقدراته يمثلان أولويات وطنية راسخة، وعلى مواصلة القوات المسلحة أعمالها ضمن عملية “فجر اليمن” حتى تحقيق أهدافها، مع اتخاذ الاحتياطات الواجبة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
وكان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة أعلن أمس الأحد، أن القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها نفذت 906 عمليات استهداف ضد مواقع ميليشيا الحوثي.