القوات المسلحة اليمنية تنفذ 661 غارة وعملية استهداف ضد مواقع ميليشيا الحوثي

عدن-سانا‏

تواصل القوات المسلحة اليمنية تنفيذ مهامها ضمن عملية “فجر اليمن”، دفاعاً عن ‏الشعب اليمني ومقدراته، ومواجهة خطر ميليشيا الحوثي وتهديدها لأمن الملاحة ‏وممرات التجارة العالمية.‏

وذكر المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد ماجد النزيلي في تدوينة على منصة “إكس” اليوم الإثنين، أنه خلال الساعات الماضية، نفذت القوات المسلحة 661 غارة ‏وعملية استهداف، شملت 15 غارة بالطيران الحربي، و53 عملية استهداف بالطيران ‏المسيّر، و67 بالراجمات، و526 بمدفعية الميدان، طالت مواقع الميليشيا وتجمعاتها ‏وتحصيناتها ومرابض نيرانها وآلياتها ووسائلها القتالية.‏

وأضاف أن العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة 173 من القيادات الميدانية والعناصر ‏التابعة للميليشيا، وتدمير وإعطاب عدد 71 وسيلة نقل ومعدات عسكرية، بالإضافة إلى ‏تدمير مراكز قيادة وسيطرة متقدمة ونقاط مراقبة وتحصينات.‏

وأشار إلى مواصلة القوات المسلحة والمقاومة الشعبية في تعز التعامل مع تحركات ‏الميليشيا واستهداف مواقعها وتجمعاتها، فيما تواصل في جبهات مأرب والجوف ‏مواجهة عناصر الميليشيا والتعامل مع تحركاتها ومصادر التهديد.‏

وأوضح أنه في الجبهة الجنوبية، تواصل القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها تنفيذ ‏مهامها القتالية، والتعامل مع تحركات الميليشيا وفقاً لتطورات الموقف الميداني.‏

وشدد المتحدث على أن إنهاء خطر ميليشيا الحوثي، وحماية الشعب اليمني ومقدراته يمثلان ‏أولويات وطنية راسخة، وعلى مواصلة القوات المسلحة أعمالها ضمن عملية “فجر اليمن” ‏حتى تحقيق أهدافها، مع اتخاذ الاحتياطات الواجبة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.‏

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وكان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة‏ أعلن أمس الأحد، أن القوات المسلحة ‏بمختلف تشكيلاتها نفذت 906 عمليات استهداف ضد مواقع ميليشيا الحوثي.‏