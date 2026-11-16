وزارة التربية واتحاد الكتّاب العرب يوقعان مذكرة تفاهم لتزويد المدارس بـ23 ألف ‏كتاب

دمشق-سانا
وقّعت وزارة التربية والتعليم واتحاد الكتّاب العرب اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم إطارية للتعاون الثقافي والتربوي، يقدِّم الاتحاد بموجبها نحو 23 ألف كتاب من إصداراته إلى الوزارة، لتوزيعها على المدارس السورية التي تخضع لأعمال الترميم، وذلك ضمن برنامج تعاون يمتد ثلاث سنوات، ويشمل مجالات ثقافية وتربوية وأنشطة أدبية وفكرية متنوعة.
ووقّع المذكرة وزير التربية والتعليم محمد عبدالرحمن تركو، ورئيس اتحاد الكتّاب العرب الدكتور أحمد جاسم الحسين، بهدف إرساء إطار مؤسساتي للتعاون المشترك بين الجانبين، ما يسهم في دعم المكتبات المدرسية، وتنظيم الأنشطة والفعاليات الثقافية والأدبية، وتطوير المهارات اللغوية والفكرية لدى الطلاب والمعلمين، وتعزيز حضور الكتاب والإبداع في المؤسسات التعليمية.
وأكد الوزير تركو في كلمته خلال توقيع المذكرة، أن الوزارة تسعى بخطوات ثابتة إلى بناء منظومة قيمية وسلوكية متكاملة في إطار سوريا الجديدة، ترتكز على التعاون المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني، وفي مقدمتها اتحاد الكتاب العرب، معرباً عن شكره وتقديره لجهود الاتحاد ورئيسه في دعم هذا التوجه.
الحسين: الاتحاد شريك في المناهج والأنشطة والمسابقات التربوية
بدوره، أوضح الحسين في تصريح لـ سانا أن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني في سوريا، مشيراً إلى أن الاتحاد، بما يمتلكه من تاريخ ثقافي وأدبي عريق، سيكون أحد شركاء وزارة التربية في المجالات المرتبطة بالإبداع والكتابة، من خلال المشاركة في إعداد المناهج والأنشطة وكل ما يتصل بعمل الوزارة في هذه المجالات، بما في ذلك الأنشطة اللامنهجية.
وبيّن الحسين أن التعاون يشمل أيضاً مشاركة الاتحاد في لجان التحكيم الخاصة بالمسابقات التربوية، وتزويد الوزارة بأسماء الكتّاب السوريين الذين تركوا بصمات بارزة في مجالات الشعر والنقد والمسرح والفكر، ما يتيح تعريف الأجيال الجديدة بالمنجز الإبداعي السوري ورموزه.
ولفت إلى أن الاتحاد سيقدِّم نحو 23 ألف كتاب من إصداراته إلى وزارة التربية والتعليم، لتوزيعها على المدارس التي تخضع للترميم في مختلف أنحاء سوريا، دعماً لمكتباتها وإسهاماً في توفير مصادر متنوعة للقراءة والمعرفة أمام الطلاب.
وأضاف أن الجانبين اتفقا كذلك على إطلاق مسابقة إلكترونية بعنوان “مكتبتي”، تُعنى باختيار الكتب المناسبة للأطفال، بما ينسجم مع المنظومة القيمية والأخلاقية والفكرية والإنسانية للمجتمع، ويعزِّز صلتهم بالقراءة والكتاب.
وأشار الحسين إلى أن هذا التعاون يمثِّل أحد أوجه التكاتف بين أبناء الشعب السوري في المرحلة الجديدة، مؤكداً أهمية دور المجتمع المدني، الذي يمثل الاتحاد أحد مكوناته الأساسية من خلال تمثيله للكتاب في سوريا، ومثمناً انفتاح وزارة التربية على التعاون مع منظمات المجتمع المدني وجهودها في هذا المجال.
شراكات مؤسساتية لتطوير مهارات الطلبة والكوادر التربوية
بدوره، أوضح معاون وزير التربية والتعليم للشؤون التربوية يوسف عنان لـ سانا أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار تعزيز شراكات العمل المؤسساتي، وتطوير المهارات لدى الطلبة والكوادر التربوية، فضلاً عن تعزيز حضور الهوية الوطنية والقيم الإنسانية في المؤسسات التعليمية، ما ينعكس إيجاباً على البيئة التعليمية ومكوناتها.
ومن جانبها، لفتت عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الكتّاب العرب الدكتورة إيناس بوبس إلى أن المذكرة تتضمن بنوداً عدة تخدم مجالات الدراسات والبحث العلمي، والفعاليات والأنشطة الثقافية المختلفة، معربة عن أملها أن يثمر هذا التعاون إنجازات نوعية تسهم في خدمة بناء الوطن، ورعاية الأطفال، والارتقاء بوعيهم الفكري والمعرفي بالدرجة الأولى.
وكان وزير التربية والتعليم محمد عبدالرحمن تركو بحث في تشرين الأول من العام الماضي مع رئيس اتحاد الكتّاب العرب في سوريا الدكتور أحمد جاسم الحسين آفاق التعاون المشترك في المجالات الثقافية والتربوية، بما يسهم في دعم العملية التعليمية وتعزيز الحضور الثقافي في الوسط التربوي.