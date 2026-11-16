وزارة التربية واتحاد الكتّاب العرب يوقعان مذكرة تفاهم لتزويد المدارس بـ23 ألف ‏كتاب

دمشق-سانا

وقّعت وزارة التربية والتعليم واتحاد الكتّاب العرب اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم إطارية ‏للتعاون الثقافي والتربوي، يقدِّم الاتحاد بموجبها نحو 23 ألف كتاب من إصداراته إلى ‏الوزارة، لتوزيعها على المدارس السورية التي تخضع لأعمال الترميم، وذلك ضمن ‏برنامج تعاون يمتد ثلاث سنوات، ويشمل مجالات ثقافية وتربوية وأنشطة أدبية ‏وفكرية متنوعة.‏

ووقّع المذكرة وزير التربية والتعليم محمد عبدالرحمن تركو، ورئيس اتحاد الكتّاب ‏العرب الدكتور أحمد جاسم الحسين، بهدف إرساء إطار مؤسساتي للتعاون المشترك ‏بين الجانبين، ما يسهم في دعم المكتبات المدرسية، وتنظيم الأنشطة والفعاليات ‏الثقافية والأدبية، وتطوير المهارات اللغوية والفكرية لدى الطلاب والمعلمين، وتعزيز ‏حضور الكتاب والإبداع في المؤسسات التعليمية.‏

وأكد الوزير تركو في كلمته خلال توقيع المذكرة، أن الوزارة تسعى بخطوات ثابتة إلى ‏بناء منظومة قيمية وسلوكية متكاملة في إطار سوريا الجديدة، ترتكز على التعاون ‏المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني، وفي مقدمتها اتحاد الكتاب العرب، معرباً عن ‏شكره وتقديره لجهود الاتحاد ورئيسه في دعم هذا التوجه.‏

الحسين: الاتحاد شريك في المناهج والأنشطة والمسابقات التربوية

بدوره، أوضح الحسين في تصريح لـ سانا أن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز التعاون ‏بين السلطة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني في سوريا، مشيراً إلى أن الاتحاد، بما ‏يمتلكه من تاريخ ثقافي وأدبي عريق، سيكون أحد شركاء وزارة التربية في المجالات ‏المرتبطة بالإبداع والكتابة، من خلال المشاركة في إعداد المناهج والأنشطة وكل ما ‏يتصل بعمل الوزارة في هذه المجالات، بما في ذلك الأنشطة اللامنهجية.‏

وبيّن الحسين أن التعاون يشمل أيضاً مشاركة الاتحاد في لجان التحكيم الخاصة ‏بالمسابقات التربوية، وتزويد الوزارة بأسماء الكتّاب السوريين الذين تركوا بصمات ‏بارزة في مجالات الشعر والنقد والمسرح والفكر، ما يتيح تعريف الأجيال الجديدة ‏بالمنجز الإبداعي السوري ورموزه.‏

ولفت إلى أن الاتحاد سيقدِّم نحو 23 ألف كتاب من إصداراته إلى وزارة التربية ‏والتعليم، لتوزيعها على المدارس التي تخضع للترميم في مختلف أنحاء سوريا، دعماً ‏لمكتباتها وإسهاماً في توفير مصادر متنوعة للقراءة والمعرفة أمام الطلاب.‏

وأضاف أن الجانبين اتفقا كذلك على إطلاق مسابقة إلكترونية بعنوان “مكتبتي”، تُعنى ‏باختيار الكتب المناسبة للأطفال، بما ينسجم مع المنظومة القيمية والأخلاقية والفكرية ‏والإنسانية للمجتمع، ويعزِّز صلتهم بالقراءة والكتاب.

وأشار الحسين إلى أن هذا التعاون يمثِّل أحد أوجه التكاتف بين أبناء الشعب السوري ‏في المرحلة الجديدة، مؤكداً أهمية دور المجتمع المدني، الذي يمثل الاتحاد أحد مكوناته ‏الأساسية من خلال تمثيله للكتاب في سوريا، ومثمناً انفتاح وزارة التربية على التعاون ‏مع منظمات المجتمع المدني وجهودها في هذا المجال.‏

شراكات مؤسساتية لتطوير مهارات الطلبة والكوادر التربوية

بدوره، أوضح معاون وزير التربية والتعليم للشؤون التربوية يوسف عنان لـ سانا أن ‏توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار تعزيز شراكات العمل المؤسساتي، وتطوير ‏المهارات لدى الطلبة والكوادر التربوية، فضلاً عن تعزيز حضور الهوية الوطنية ‏والقيم الإنسانية في المؤسسات التعليمية، ما ينعكس إيجاباً على البيئة التعليمية ‏ومكوناتها.‏

ومن جانبها، لفتت عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الكتّاب العرب الدكتورة إيناس بوبس ‏إلى أن المذكرة تتضمن بنوداً عدة تخدم مجالات الدراسات والبحث العلمي، والفعاليات ‏والأنشطة الثقافية المختلفة، معربة عن أملها أن يثمر هذا التعاون إنجازات نوعية ‏تسهم في خدمة بناء الوطن، ورعاية الأطفال، والارتقاء بوعيهم الفكري والمعرفي ‏بالدرجة الأولى.‏

وكان وزير التربية والتعليم محمد عبدالرحمن تركو بحث في تشرين الأول من العام ‏الماضي مع رئيس اتحاد الكتّاب العرب في سوريا الدكتور أحمد جاسم الحسين آفاق ‏التعاون المشترك في المجالات الثقافية والتربوية، بما يسهم في دعم العملية التعليمية ‏وتعزيز الحضور الثقافي في الوسط التربوي.‏