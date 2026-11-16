18,468 متقدماً على موعد مع الاختبار الكتابي في مسابقة وزارة التربية والتعليم تاريخ النشر: 2026/11/16 6:55 مساءً اخر تحديث: 2026/11/16 6:55 مساءً 18,468 متقدماً على موعد مع الاختبار الكتابي في مسابقة وزارة التربية والتعليم، لسد احتياجات محافظات حلب، وريف دمشق، ودرعا من الكوادر التعليمية المؤهلة. 1.2 مليون هكتار المساحة المروية ضمن الخطة الزراعية خلال النصف الأول من 2026 وفد سياحي أجنبي يزور بصرى الشام بهدف الاطلاع على معالمها الأثرية ودراسة الفرص الاستثمارية فيها 42 منشأة كونسروة في درعا تستأنف الإنتاج مع ذروة موسم البندورة مديرية حماية المستهلك بريف دمشق: تنظيم 295 ضبطاً بين 24 حتى 30 أيلول الماضي حوار انتخابي في الأتارب بحلب يربط المواطنين باللجنة ويعزز المشاركة الشعبية الفاعلة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:حلبدرعاوزارة التربية السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة مشاركون في “كوب 31” يحذرون من مخاطر الذكاء الاصطناعي على الطاقة والنقل الصحة تمنح خريجي التمريض المستنكفين مهلة إضافية لاستكمال تعيينهم حتى نهاية العام بريطانيا وإيطاليا وأستراليا وكندا تدعو إلى إدخال المساعدات إلى غزة دون عوائق الشرطة الفرنسية تحظر الاحتجاجات قرب 15 مؤسسة تعليمية في باريس الكويت وعُمان تؤكدان مواصلة التنسيق لخفض التصعيد في المنطقة وزير الداخلية يبحث مع نظيره اللبناني سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني آخر الأخبار صحةدير الزور بدء الأعمال الإنشائية لمشفى الأورام التخصصي في دير الزور انفوغراف 18,468 متقدماً على موعد مع الاختبار الكتابي في مسابقة وزارة التربية والتعليم تعليمالمحافظاتدمشقفيديو وزارة التربية واتحاد الكتّاب العرب يوقعان مذكرة تفاهم لتزويد المدارس بـ23 ألف كتاب