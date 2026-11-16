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18,468 متقدماً على موعد مع الاختبار الكتابي في مسابقة وزارة التربية والتعليم

1 Removed 18,468 متقدماً على موعد مع الاختبار الكتابي في مسابقة وزارة التربية والتعليم
2 Removed 18,468 متقدماً على موعد مع الاختبار الكتابي في مسابقة وزارة التربية والتعليم

18,468 متقدماً على موعد مع الاختبار الكتابي في مسابقة وزارة التربية والتعليم، لسد احتياجات ‏محافظات حلب، وريف دمشق، ودرعا من الكوادر التعليمية المؤهلة.

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