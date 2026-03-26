ألمانيا: الحرب في الشرق الأوسط كارثة على الاقتصاد العالمي وتفتقر لاستراتيجية خروج

كانبرا-سانا

حذّر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس من أن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط جراء الحرب الإسرائيلية الأميركية- الإيرانية سيكون له عواقب على العالم بأسره، مشدّداً على أن التركيز يجب أن ينصبّ على إنهائها في أسرع وقت ممكن.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن بيستوريوس قوله خلال اجتماع مع نظيره الأسترالي ريتشارد مارلس في كانبرا اليوم الخميس: “هذه الحرب كارثة على اقتصادات العالم، والأثر أصبح واضحاً بالفعل بعد أكثر من أسبوعين بقليل”، مضيفاً: إن “أكثر ما يثير القلق فيها هو أنه ليس هناك من مشاورات ولا استراتيجية وما من أهداف واضحة، والأسوأ هو أنه ما من استراتيجية خروج”.

وجدد بيستوريوس التأكيد على أن بلاده لا تريد الانجرار إلى هذه الحرب، وقال: “لم تتم استشارتنا من قبل، ولم يطلب منا أحد أي شيء، إنها ليست حربنا”.

وأبدى وزير الدفاع الألماني مجدداً استعداد بلاده للمساعدة في تأمين أي نوع من العمليات لتأمين السلام، وخصوصاً ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز حالما يتحقق وقف إطلاق النار.

كانبرا وبرلين تتفقان على تعزيز التعاون الدفاعي

إلى ذلك قال وزير الدفاع الأسترالي إنه اتفق مع نظيره الألماني على تعزيز التعاون الدفاعي وإنهما سيوقعان على اتفاق من شأنه أن “ييسّر عمل القوّات الدفاعية في كلا البلدين”.

وستنضمّ أستراليا إلى المشروع الألماني لبناء “نظام جوّي للإنذار المبكر” اعتبره بيستوريوس ردّاً على القدرات المتزايدة للصين وروسيا على تشويش الأقمار الاصطناعية وتدميرها.

كما ستضمّ كانبرا صواريخ من شركة “تي دي دبليو” الألمانية إلى ترسانة أسلحتها المتنامية على سبيل التحوّط في ظلّ الأزمات التي تضغط على سلاسل الإمداد، كالنزاع في أوكرانيا والتصعيد في الشرق الأوسط.

وكان بيستوريوس شدّد خلال زيارته هذا الأسبوع اليابان وسنغافورة وأستراليا على مصلحة البلدان متوسّطة الحجم في أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ في التمسّك بالقواعد الدولية وحماية الممرّات التجارية وإمدادات الطاقة والأمن.