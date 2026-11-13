‏سنتكوم تنفي استهداف “الحرس الثوري” راداراً أمريكياً في البحرين

المنامة-سانا‏

نفت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” صحة إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف ‏رادار أمريكي للإنذار المبكر في البحرين، مؤكدة أن القوات الأمريكية أسقطت طائرتين ‏مسيّرتين هجوميتين أُطلقتا باتجاه المملكة، دون تسجيل إصابات أو أضرار.‏

وقالت القيادة في بيان نشرته اليوم الجمعة على منصة “إكس”: إن المسيّرتين جرى ‏اعتراضهما وإسقاطهما قبل إلحاق أي أضرار، مشيرة إلى أن ما أعلنه الحرس الثوري بشأن ‏استهداف الرادار لا يعكس حقيقة ما جرى.‏

ويأتي ذلك بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف رادار أمريكي في البحرين.‏

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين الماضي وجود “زخم إيجابي” نحو إنهاء ‏الحرب مع إيران، مؤكداً أن بلاده تتابع تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وأنها على ‏أهبة الاستعداد للتحرك في حال حدوث أي تغيير، وذلك عقب لقائه رئيس مجلس الوزراء ‏وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.‏