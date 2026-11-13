‏سنتكوم تنفي استهداف “الحرس الثوري” راداراً أمريكياً في البحرين

المنامة-سانا
نفت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” صحة إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف رادار أمريكي للإنذار المبكر في البحرين، مؤكدة أن القوات الأمريكية أسقطت طائرتين مسيّرتين هجوميتين أُطلقتا باتجاه المملكة، دون تسجيل إصابات أو أضرار.
وقالت القيادة في بيان نشرته اليوم الجمعة على منصة “إكس”: إن المسيّرتين جرى اعتراضهما وإسقاطهما قبل إلحاق أي أضرار، مشيرة إلى أن ما أعلنه الحرس الثوري بشأن استهداف الرادار لا يعكس حقيقة ما جرى.
ويأتي ذلك بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف رادار أمريكي في البحرين.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين الماضي وجود “زخم إيجابي” نحو إنهاء الحرب مع إيران، مؤكداً أن بلاده تتابع تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وأنها على أهبة الاستعداد للتحرك في حال حدوث أي تغيير، وذلك عقب لقائه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.