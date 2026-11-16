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بدء الأعمال الإنشائية لمشفى الأورام التخصصي في دير الزور

٢٠٢٦١١١٦ ١٢٠٣٣٨ بدء الأعمال الإنشائية لمشفى الأورام التخصصي في دير الزور
الأعمال الإنشائية في مشفى دير الزور التخصصي للأورام-دير الزور 16-11-2026-سانا

دير الزور -سانا

بدأت اليوم الإثنين، الأعمال الإنشائية في مشفى دير الزور التخصصي للأورام، المخصص لخدمة مرضى السرطان في محافظات دير الزور والرقة والحسكة، والحد من إحالاتهم إلى محافظات أخرى لتلقي العلاج والخدمات الطبية المتخصصة المتقدِّمة.

وأوضح مدير صحة دير الزور نصر الخلف في تصريح لـ سانا، أن المشفى سيخدم محافظات المنطقة الشرقية، وسيضم تجهيزات ومعدات لتقديم الخدمات الإسعافية والعيادات والعمليات الجراحية والعلاجين الشعاعي والكيميائي، إضافة إلى التصوير الطبي والطبقي المحوري، ما يخفف الأعباء عن مرضى الأورام وعائلاتهم.

وأشار الخلف إلى أن المشفى سيخدم نحو 6 ملايين شخص في المنطقة الشرقية والمناطق المحيطة بها، وسيسهم في الحد من إحالة المرضى إلى خارج المحافظة، معرباً عن أمله في إنجاز المشروع بأسرع وقت ممكن.

إنجاز متوقع خلال عامين

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من جهته، بيّن عضو المكتب التنفيذي المختص فايز عباس أن إنجاز المشروع يستغرق عامين، بالتوازي مع إعداد الكوادر الطبية والتمريضية وتأهيلها لتقديم الخدمات اللازمة، بما يشمل العلاجين الشعاعي والكيميائي وخدمات الاستشفاء.

وأشار عباس إلى أنه يتم إيفاد أطباء مقيمين وممرضات إلى دمشق وحلب للتدريب، وإرسال كوادر إلى مركز الملك حسين في الأردن، لافتاً إلى وجود مفاضلة خاصة للأطباء المقيمين في المشفى الوطني بدير الزور في اختصاص الأورام.

وكان وزير الصحة وضع حجر الأساس لمشفى دير الزور التخصصي للأورام في آب الماضي، بطاقة استيعابية تبلغ نحو 230 سريراً، بهدف تعزيز خدمات علاج السرطان في المحافظة وتخفيف إحالات المرضى إلى خارجها.

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