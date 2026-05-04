طائرة ركاب تنجو بأعجوبة في ولاية نيوجيرسي الأمريكية

واشنطن-سانا

نجت طائرة على متنها 231 راكباً من كارثة محققة أمس الأحد، بعد اصطدام إحدى عجلاتها بعمود إنارة وشاحنة خلال تحليقها فوق طريق سريع، قبيل هبوطها في أحد مطارات ولاية نيوجيرسي في الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤولين في إدارة الطيران الفيدرالية قولهم: إن طائرة ركاب من طراز بوينغ 767 تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز، قادمة من إيطاليا، هبطت بسلام في مطار نيوارك ليبرتي الدولي، مشيرين إلى فتح تحقيق في الحادث.

وأوضح تحقيق أولي أجرته شرطة ولاية نيوجيرسي أن الطائرة، “بينما كانت تقترب من المدرج، اصطدم أحد إطاراتها والجزء السفلي منها بعمود وشاحنة نقل”، موضحاً أن “العمود سقط بدوره على سيارة جيب” كانت تعبر الطريق السريع أيضاً.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات على متن الطائرة، وجرى نقل سائق الشاحنة إلى المستشفى لمعالجته من جروح طفيفة، وفق بيان لهيئة موانئ نيويورك ونيوجيرسي.

وأصدرت “يونايتد إيرلاينز” بياناً قالت فيه: إنها تعتزم إجراء تحقيق دقيق في سلامة الطيران بشأن الحادث، وقد جرى إيقاف طاقمها عن العمل كجزء من هذا التحقيق.

وكان طيار ومساعده لقيا مصرعهما، وأصيب 41 شخصاً آخرين، إثر اصطدام طائرة ركاب بعربة إطفاء في مطار ”لاغوارديا” في مدينة نيويورك الأمريكية في آذار الماضي.