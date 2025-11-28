ارتقاء فلسطيني بقصف الاحتلال شرق خان يونس

القدس المحتلة-سانا

ارتقى فلسطيني اليوم، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي، قطاع غزة في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت وكالة “وفا” الفلسطينية أن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت بلدة بني سهيلا، شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء فلسطيني.

كما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق عدة شرق خان يونس، بالتزامن مع تجدد الغارات الجوية على مدينة رفح، وإطلاق النار من زوارق الاحتلال على شاطئ مدينة رفح.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار عبر تنفيذ اعتداءات متواصلة على الفلسطينيين وعرقلة تدفق المساعدات الإنسانية إلى مختلف مناطق القطاع.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول الماضي، ارتكبت قوات الاحتلال مئات الخروقات، ما أسفر عن ارتقاء 349 فلسطينياً و871 جريحاً، بينما ارتفعت حصيلة الضحايا الذين ارتقوا جراء حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023 إلى 69,785 فلسطينياً والإصابات إلى 170,965 أغلبيتهم من الأطفال والنساء.