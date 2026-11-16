إسبانيا: نحو 2200 مهاجر وصلوا إلى جزر الكناري خلال يومين

مدريد-سانا‏

وصل نحو 2200 مهاجر إلى جزر الكناري الإسبانية على متن قوارب، خلال اليومين الماضيين، ‏وفق ما أعلنته خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية أمس الأحد.‏

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن وزارة الداخلية الإسبانية أن أكثر من 13 ألف شخص، من أصل ‏ما يزيد قليلاً على 28 ألفاً وصلوا إلى جزر الكناري الإسبانية بحراً، بين كانون الثاني ونهاية تشرين ‏الأول الماضيين.‏

وأضافت الوكالة أن خدمة الإنقاذ البحري قدمت المساعدة لـ1324 مهاجراً كانوا على متن 14 ‏قارباً، وصل معظمهم إلى جزيرة إل هييرو، التي يبلغ عدد سكانها نحو 12 ألف نسمة، ويقترب هذا ‏العدد من الرقم القياسي اليومي لعمليات الإنقاذ على هذا المسار، والبالغ 1461 شخصاً، والمسجل ‏في 7 تشرين الثاني 2020.‏

وتُعدّ جزر الكناري الإسبانية إحدى الوجهات الرئيسة للمهاجرين القادمين من غرب أفريقيا عبر ‏المحيط الأطلسي، ويُصنّف هذا المسار من أخطر طرق الهجرة البحرية بسبب طول الرحلات ‏ومخاطر الغرق.

وكانت السلطات الإسبانية أعلنت في الثاني من تشرين الثاني الجاري مصرع ‏سبعة مهاجرين خلال محاولتهم الوصول إلى الجزر، بعد اعتراض قارب كان يقل 132 شخصاً.‏