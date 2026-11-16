إسبانيا: نحو 2200 مهاجر وصلوا إلى جزر الكناري خلال يومين

مدريد-سانا
وصل نحو 2200 مهاجر إلى جزر الكناري الإسبانية على متن قوارب، خلال اليومين الماضيين، وفق ما أعلنته خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية أمس الأحد.
ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن وزارة الداخلية الإسبانية أن أكثر من 13 ألف شخص، من أصل ما يزيد قليلاً على 28 ألفاً وصلوا إلى جزر الكناري الإسبانية بحراً، بين كانون الثاني ونهاية تشرين الأول الماضيين.
وأضافت الوكالة أن خدمة الإنقاذ البحري قدمت المساعدة لـ1324 مهاجراً كانوا على متن 14 قارباً، وصل معظمهم إلى جزيرة إل هييرو، التي يبلغ عدد سكانها نحو 12 ألف نسمة، ويقترب هذا العدد من الرقم القياسي اليومي لعمليات الإنقاذ على هذا المسار، والبالغ 1461 شخصاً، والمسجل في 7 تشرين الثاني 2020.
وتُعدّ جزر الكناري الإسبانية إحدى الوجهات الرئيسة للمهاجرين القادمين من غرب أفريقيا عبر المحيط الأطلسي، ويُصنّف هذا المسار من أخطر طرق الهجرة البحرية بسبب طول الرحلات ومخاطر الغرق.
وكانت السلطات الإسبانية أعلنت في الثاني من تشرين الثاني الجاري مصرع سبعة مهاجرين خلال محاولتهم الوصول إلى الجزر، بعد اعتراض قارب كان يقل 132 شخصاً.